Масштабное обновление Global Spy

Проект Global Spy запустил новую версию сайта, где официально объявил о присоединении к команде известных членов криптосообщества. Среди них Саймон Кокинг — старший редактор Irish Tech News и главный редактор CryptoCoinNew. Саймон известен как бизнес-наставник и адвизор, работающий с более чем 100 успешными ICO-проектами. Он также является высокопоставленным членом "People of Blockchain". За последний год имя Кокинга неоднократно фигурировало в рейтингах Twitter в ТОП самых влиятельных людей Блокчейн индустрии.

По мимо Саймона к команде присоединился Шаф Заман — генеральный директор и соучредитель Crypto Society, аналитик ICObench и советник по маркетингу по вопросам ICO.

Как стало известно редакции Правда.Ру, третьим и самым известным из адвизоров проекта становится основатель и председатель LDJ Capital Дэвид Дрейк. Фонды под его управлением имеют более чем 1,5 триллиона долларов активами, а последние 15 ICO, где Дэвид был советником, смогли за пол года привлечь более 500 миллионов долларов инвестиций.

Обновления коснулись информации для инвесторов, а также технической составляющей проекта. Была анонсирована усовершенствованная система проверки ICO. По заявлению главного исполнительного директора Global Spy Джори Фалькштедта, по итогам проверки компании на законность, ей будет присвоен верификационный статус, который включает в себя информацию о всех разработчиках, владельцах, руководителях проекта, а также их связях с другими компаниями. Если все факты, представленные в WhitePaper и на сайте ICO, соответствуют действительности, исследуемая компания / ICO получает подтвержденный статус.

"Верифицированные компании будут находиться на постоянном автоматическом мониторинге. В случае любых изменений в WhitePaper, наши сотрудники получат уведомление и свяжутся с командой проекта, для выяснения причин и в случае необходимости проведут повторное расследование. При наличии любых неподтвержденных или подозрительных действий, статус компании будет приостановлен, о чем незамедлительно будут уведомлены все инвесторы, пользующиеся нашим бесплатным расширением для браузера", — прокомментировал Фалькштедт.