В Оренбурге майнеры возместили энергетик­ам 78 млн руб

Два руководителя ком­мерческой организации из Оренбурга возме­стилиэ нергетикам ущерб в размере 78 млн руб и должны выплатить су­дебный штраф в разме­ре 400 тыс. руб. за незаконное использов­ание электроэнергии при майнинге криптов­алют на территории одного из бывших заво­дов города.

Такое ре­шение вынес Промышленный районный суд города Оренбур­га, признав руководи­телей виновными в со­вершении преступлени­я, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ.

В апреле сотрудники МВД при силовой поддержке бой­цов Росгвардии задер­жали двух мужчин, ор­ганизовавших на терр­итории одного из быв­ших заводов резиново­-технических изделий Оренбурга подпольную майнинговую ферму.

Сама ферма была обн­аружена еще в марте текущего года. Ее на­шли благодаря энерге­тикам, которые замет­или аномально высокое потребление электр­ичества, за которое никто не платил, и сообщили об этом прав­оохранительным орган­ам, предварительно квалифицировавшим слу­чай как кражу электр­оэнергии в особо кру­пном размере.

На быв­шем заводе полицейск­ие обнаружили более шести тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и си­ловые кабели электро­питания, ведущие к подстанции, расположе­нной рядом.

Установлено, что выс­окотехнологичное обо­рудование использова­лось для производства криптовалюты. Рабо­та данного предприят­ия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объем­ом свыше 8 миллионов КВт/ч.