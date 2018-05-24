Два руководителя коммерческой организации из Оренбурга возместилиэ нергетикам ущерб в размере 78 млн руб и должны выплатить судебный штраф в размере 400 тыс. руб. за незаконное использование электроэнергии при майнинге криптовалют на территории одного из бывших заводов города.
Такое решение вынес Промышленный районный суд города Оренбурга, признав руководителей виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ.
В апреле сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух мужчин, организовавших на территории одного из бывших заводов резиново-технических изделий Оренбурга подпольную майнинговую ферму.
Сама ферма была обнаружена еще в марте текущего года. Ее нашли благодаря энергетикам, которые заметили аномально высокое потребление электричества, за которое никто не платил, и сообщили об этом правоохранительным органам, предварительно квалифицировавшим случай как кражу электроэнергии в особо крупном размере.
На бывшем заводе полицейские обнаружили более шести тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом.
Установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч.
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.