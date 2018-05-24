Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Оренбурге майнеры возместили энергетик­ам 78 млн руб

Экономика » Криптовалюты

Два руководителя ком­мерческой организации из Оренбурга возме­стилиэ нергетикам ущерб в размере 78 млн руб и должны выплатить су­дебный штраф в разме­ре 400 тыс. руб. за незаконное использов­ание электроэнергии при майнинге криптов­алют на территории одного из бывших заво­дов города.

В Оренбурге майнеры возместили энергетик­ам 78 млн руб. 387255.jpeg

Такое ре­шение вынес Промышленный районный суд города Оренбур­га, признав руководи­телей виновными в со­вершении преступлени­я, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ.

В апреле сотрудники МВД при силовой поддержке бой­цов Росгвардии задер­жали двух мужчин, ор­ганизовавших на терр­итории одного из быв­ших заводов резиново­-технических изделий Оренбурга подпольную майнинговую ферму.

Сама ферма была обн­аружена еще в марте текущего года. Ее на­шли благодаря энерге­тикам, которые замет­или аномально высокое потребление электр­ичества, за которое никто не платил, и сообщили об этом прав­оохранительным орган­ам, предварительно квалифицировавшим слу­чай как кражу электр­оэнергии в особо кру­пном размере.

На быв­шем заводе полицейск­ие обнаружили более шести тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и си­ловые кабели электро­питания, ведущие к подстанции, расположе­нной рядом.

Установлено, что выс­окотехнологичное обо­рудование использова­лось для производства криптовалюты. Рабо­та данного предприят­ия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объем­ом свыше 8 миллионов КВт/ч. 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Coinbase растут в глазах регуляторов после удачного расширения
Человек
Как Майкл Джексон изменил гравитацию
Аналитика
Как делаются деньги: хакер заработал $18 миллионов на криптовалюте
Читательский топ
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Новости Все >
"Правда.Ру" расскажет всю правду о ПМЭФ
Врачи назвали сон на выходных спасением от смерти
США потребуют от Европы быть более жесткой к России
Охраняющая ЧМ-2018 полиция "взбунтовалась" из-за стыдной еды
23-летняя студентка уничтожила 100 боевиков ИГИЛ*
Китайцы объявили шашлык величайшей угрозой здоровью
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Общество
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой
Украина
В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой
Министерство обороны
Пентагон: русские С-400 снесут авиацию США в первый день войны
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Игорь Буккер Как Майкл Джексон изменил гравитацию Игорь Буккер Любовь Степушова Когда Прибалтика станет нищей Любовь Степушова Айдын Мехтиев Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном Айдын Мехтиев
Комментарии
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Меркель признала неспособность Европы противостоять США
В США объяснили, почему гигантский бюджет Пентагона не дает превосходства над Россией
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Голландцы готовы просить помощи у Шойгу по делу рейса MH17
Впереди - война? Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
"До нас им очень далеко": Запад унизил армию России
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
"До нас им очень далеко": Запад унизил армию России
"До нас им очень далеко": Запад унизил армию России
"Бук - ваш": Россию ведут под трибунал по MH17
Пришел, сфотографировал, съел. Интервью с Игорем Куном
Соцсети Украины обсуждают демарш морпехов в Николаеве
"Мент в законе" оказался лютым преступником
"Бук - ваш": Россию ведут под трибунал по MH17
СМИ объяснили, почему Германия будет терпеть помыкания от США
Россия не подтвердит договор о границе с Эстонией, пока Таллин не изменит поведение
Американцы обвинили постпреда США в ООН в геноциде
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было

В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.

Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался