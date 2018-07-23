Греческий суд перенес вопрос о выдаче России Винника

Греческий апелляционный суд города Салоники перенес на 30 июля рассмотрение запроса РФ на выдачу россиянина Александра Винника.

Как сообщает ТАСС, на текущем заседании суда 23 июля должны были рассмотреть повторный запрос Генеральной прокуратуры РФ о экстрадиции в Россию Александра Винника, задержанного по требованию США и обвиняемого в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

Однако один из адвокатов не смог присутствовать на судебном заседании, и защита попросила перенести заседание. "В настоящее время мы общаемся с прокурорскими сотрудниками", - сказал адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

Он пояснил, что защите необходимо разобраться и с отсутствием в деле ряда важных документов. "Мы фактически взяли время для прояснения позиций даже не по запросу Российской Федерации, а вообще по делу Винника, разбираемся в хитросплетениях греческой Фемиды", - сообщил адвокат.

По его словам, в судебных инстанциях до сих пор не могут найти "заявления о возбуждении уголовных дел, которые были поданы еще три месяца назад". "Сейчас вместе с прокурором разбираемся, где же они, запрошена тюрьма, она подтвердила, что эти заявления были, но прокурор их не видит в деле. В общем выяснили, что имеет место пропажа процессуально важных документов", - добавил Мусатов.

Напомним, что Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 млрд долларов США через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-е.

Генпрокуратура РФ направила два запроса на экстрадицию Винника, так как в России в отношении него заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Кроме того, Франция также имеет претензии к Виннику.

Не так давно она направила запрос, обвинив Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" занимался "на территории Франции" вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.

Однако защита говорит о том, что россиянин во Франции не был и с лета 2017 года сидит в главном изоляторе Салоник.В октябре 2017 года салоникский суд постановил выдать Винника США, но это решение было обжаловано адвокатами, затем тот же суд принял решение в пользу выдачи обвиняемого в Россию.

13 июля 2018 года салоникский суд обсуждал на своем заседании по ускоренной процедуре запрос на экстрадицию Винника уже со стороны Франции и удовлетворил его, однако защита обжаловала и данное решение в Верховном суде.