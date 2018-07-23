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Греческий суд перенес вопрос о выдаче России Винника

Экономика » Криптовалюты

Греческий апелляционный суд города Салоники перенес на 30 июля рассмотрение запроса РФ на выдачу россиянина Александра Винника.

Греческий суд перенес вопрос о выдаче России Винника. 389934.jpeg

Как сообщает ТАСС, на текущем заседании  суда 23 июля должны были рассмотреть повторный запрос Генеральной прокуратуры РФ о экстрадиции в Россию Александра Винника, задержанного по требованию США и обвиняемого в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

 Однако один из адвокатов не смог присутствовать на судебном заседании, и защита попросила перенести заседание. "В настоящее время мы общаемся с прокурорскими сотрудниками", - сказал адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

Он пояснил, что защите необходимо разобраться и с отсутствием в деле ряда важных документов. "Мы фактически взяли время для прояснения позиций даже не по запросу Российской Федерации, а вообще по делу Винника, разбираемся в хитросплетениях греческой Фемиды", - сообщил адвокат.

По его словам, в судебных инстанциях до сих пор не могут найти "заявления о возбуждении уголовных дел, которые были поданы еще три месяца назад". "Сейчас вместе с прокурором разбираемся, где же они, запрошена тюрьма, она подтвердила, что эти заявления были, но прокурор их не видит в деле. В общем выяснили, что имеет место пропажа процессуально важных документов", - добавил Мусатов.

Напомним, что Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 млрд долларов  США через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-е.

Генпрокуратура РФ направила два запроса на экстрадицию Винника, так как в России в отношении него заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Кроме того, Франция также имеет претензии к Виннику.

Не так давно она направила запрос, обвинив Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" занимался "на территории Франции" вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.

Однако защита говорит о том, что россиянин во Франции не был и с лета 2017 года сидит в главном изоляторе Салоник.В октябре 2017 года салоникский суд постановил выдать Винника США, но это решение было обжаловано адвокатами, затем тот же суд принял решение в пользу выдачи обвиняемого в Россию.

13 июля 2018 года салоникский суд обсуждал на своем заседании по ускоренной процедуре запрос на экстрадицию Винника уже со стороны Франции и удовлетворил его, однако защита обжаловала и данное решение в Верховном суде. 

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