Верховный суд Индии провел повторное заседание и оставил в силе решение регулятора об ограничении деятельности компаний, связанных с криптовалютами.
По данным местных СМИ, участники процесса не предоставили необходимых аргументов для отмены правил.
Следующее финальное заседание Верховного суда состоится 11 сентября. Таким образом, у криптовалютного сообщества есть еще один шанс отменить решение регулятора.
Напомним, что Резервный банк Индии 5 апреля запретил финансовым учреждениям страны предоставлять услуги криптовалютным компаниям.
Кроме того, согласно ограничениям индийским банкам запрещено давать клиентам возможность покупать криптовалюту со своих банковских счетов. На исполнение данного решения он отвел 3 месяца. Представители криптосообщества страны начали направлять жалобы в местные суды с просьбой отменить этот запрет.
В рамках первого судебного слушания, которое состоялось 3 июля, практически накануне вступления решения регулятора в силу, Верховный суд Индии отказался наложить какие-либо ограничение на решение ЦБ. Таким образом, с 5 июля в стране действуют санкции в отношении криптовалютной деятельности компаний.
В результате индийская криптовалютная биржа Zebpay с 4 июля приостановила работу с рупией. Как сообщила криптобиржа взносы и снятия средств в индийской рупии будут недоступны до изменения позиции ЦБ.
Zebpay - это криптовалютная биржа, ориентированная преимущественно на индийских пользователей, включая тех, кто практически ничего не понимает в криптовалютах. Помимо их покупки и продажи площадка предлагает удобный кошелек, на котором гарантирует безопасное хранение приобретенных токенов.
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