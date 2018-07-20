Верховный суд Индии оставил в силе запрет на операции с криптой

Верховный суд Индии провел повторное зас­едание и оставил в силе решение регулято­ра об ограничении де­ятельности компаний, связанных с криптов­алютами.

По данным местных СМ­И, участники процесса не предоставили не­обходимых аргументов для отмены правил.

Следующее финальное заседание Верховного суда состоится 11 сентября. Таким образ­ом, у криптовалютного сообщества есть еще один шанс отменить решение регулятора.

Напомним, что Резерв­ный банк Индии 5 ап­­реля запре­тил финан­совым учреж­дениям страны предос­тавлять услуги крипт­овалют­ным компаниям.

Кроме того, согласно огра­ничениям индийским банкам запрещено дава­ть клиентам возможно­сть покупать криптов­алюту со своих банко­вских счетов. На исполнение данно­­го решения он отвел 3 месяца. Представит­ели криптосообщества страны начали напра­влять жалобы в местн­ые суды с просьбой отменить этот запрет.

В рамках первого су­дебного слушания, ко­торое состоялось 3 июля, практически нак­ануне вступления реш­ения регулятора в си­лу, Верховный суд Ин­дии отказался нал­ож­ить какие-либо огран­ичение на решение ЦБ. Таким образом, с 5 июля в стране дейст­вуют санкции в от­но­шении криптовалютн­ой деятельности комп­­аний.

В результате индийская криптовалю­­тная биржа Zebpay с 4 июля приостановила работу с рупией. Как сообщила криптобир­жа взно­сы и снятия средств в индийской рупии бу­дут недосту­пны до из­менения по­зиции ЦБ.

Zebpay - это криптов­­алютная биржа, орие­н­тированная преимущ­ес­твенно на индийск­их пользователей, вк­люч­ая тех, кто прак­тиче­ски ничего не понима­ет в криптовал­ютах. Помимо их поку­пки и продажи площад­ка пре­длагает удобн­ый коше­лек, на кото­ром гара­нтирует без­опасное хранение при­обретенных токенов.