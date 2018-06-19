"Дикси" тестирует блокчейн-платформу

Группа компаний "Дикси" тестирует блокчейн-платформу для автоматизации факторинга, которая позволит поставщикам сократить сроки получения финансирования от факторинговых компаний.

Открытая платформа "Факторин" — разработка российского стартапа — позволит автоматизировать финансирование цепочек поставок и сведет время получения денежных средств до одного-двух рабочих дней, говорится в пресс-релизе компании.

Платформа также позволяет автоматизировать процессы согласования между покупателем и поставщиком, подтверждения денежной уступки и сверки документов участников сделки.

"Обмен данными о цепочке поставок, проведенных через блокчейн-платформу, происходит мгновенно, записи неизменяемы, а доступ к ним имеют только участники сделки. Методы шифрования соответствуют требованиям ГОСТ и инструкциям ФАПСИ", — рассказали участвующие в проекте поставщики-партнеры ГК "Дикси" и ООО "ГПБ-факторинг".

"Дикси" — российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью. Головная структура группы — Публичное акционерное общество "Дикси Групп". Штаб-квартира — в Москве.

ООО "ГПБ-факторинг" — основано в 2010 году, 100% дочерняя компания "Газпромбанка", предоставляет факторинговые услуги на территории России различным компаниям, в том числе поставщикам федеральных торговых сетей. Является одним из лидеров рынка.

Факторинг — комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара(дебитор). В некоторых случаях, здесь может быть и четвёртая сторона-посредник, которая, например, предоставляет площадку или электронную платформу для совершения факторинговых сделок.