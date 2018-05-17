Ripple объявила о создании новой платформы для повышения доступности создания стартапов на технологии блокчейн.
Компания представила базовую информацию о новом проекте Xpring, в рамках которого Ripple будет инвестировать, приобретать и предоставлять гранты "серьезным" проектам и компаниям, управляемым "проверенными" предпринимателями. Венчурный фонд будет поддерживать только стартапы и проекты, которые используют в своей работе токен XRP и технологию блокчейна XRP Ledger.
В официальном сообщении говорится, что "будучи одной из немногих блокчейн-компаний, не пытающихся извлечь выгоду из спекуляций, мы считаем, что обладаем уникальными возможностями для оказания серьезной поддержки предпринимателям".
Ripple назначила Этана Бирда (Ethan Beard), бывшего директора Facebook Developer Network, старшим вице-президентом, который возглавит стартап-инкубатор Xpring и программу разработчиков Ripple.
Бирд отметил: "Блокчейн и цифровые активы могут решать важные проблемы, а XRP - с его скоростью, масштабируемостью и возможностью применения в реальном мире - отличный инструмент создания бизнеса для стартапов и предпринимателей".
Также компания в альянсе с Mitsubishi, Standard Chartered и Thailand's Bank of Ayudhya (Krungsri, дочерняя компания MUFG Bank) начнут тестирование платежей между Сингапуром и Таиландом с помощью блокчейн-продукта Ripple xCurrent.
Результатом тестирования станет обоснование коммерческой целесообразности использования xCurrent для высокоскоростных трансграничных платежей между независимыми банками.
Компания не останавливает свои протесты даде на фоне серьезного давления. Критики Ripple на слушаниях в парламенте Великобритании заявили о бесполезности Ripple для финансовой системы. В этом месяце против Ripple был подан групповой иск, в котором компанию обвиняют в нарушили местных и федеральных законов о ценных бумагах.
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