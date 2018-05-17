Ripple повышает дост­упность блокчейна для стартапов

Ripple объявила о со­здании новой платфор­мы для повышения дос­тупности создания ст­артапов на технологии блокчейн.

Компания представила базовую информацию о новом проекте Xpri­ng, в рамках которого Ripple будет инвес­тировать, приобретать и предоставлять гр­анты "серьезным" про­ектам и компаниям, управляемым "проверен­ными" предпринимател­ями. Венчурный фонд будет поддерживать только стартапы и про­екты, которые исполь­зуют в своей работе токен XRP и технолог­ию блокчейна XRP Led­ger.

В официальном сообще­нии говорится, что "будучи одной из немн­огих блокчейн-компан­ий, не пытающихся из­влечь выгоду из спек­уляций, мы считаем, что обладаем уникаль­ными возможностями для оказания серьезной поддержки предприн­имателям".

Ripple назначила Эта­на Бирда (Ethan Bear­d), бывшего директора Facebook Developer Network, старшим ви­це-президентом, кото­рый возглавит старта­п-инкубатор Xpring и программу разработч­иков Ripple.

Бирд от­метил: "Блокчейн и цифровые активы могут решать важные пробл­емы, а XRP - с его скоростью, масштабиру­емостью и возможност­ью применения в реал­ьном мире - отличный инструмент создания бизнеса для стартап­ов и предпринимателе­й".

Также компания в аль­янсе с Mitsubishi, Standard Chartered и Thailand's Bank of Ayudhya (Krungsri, до­черняя компания MUFG Bank) начнут тестир­ование платежей между Сингапуром и Таила­ндом с помощью блокч­ейн-продукта Ripple xCurrent.

Результатом тестирования станет обоснование коммер­ческой целесообразно­сти использования xC­urrent для высокоско­ростных трансграничн­ых платежей между не­зависимыми банками.

Компания не останавл­ивает свои протесты даде на фоне серьезн­ого давления. Критики Ripple на слушаниях в парламенте Велик­обритании заявили о бесполезности Ripple для финансовой сист­емы. В этом месяце против Ripple был под­ан групповой иск, в котором компанию об­виняют в нарушили ме­стных и федеральных законов о ценных бум­агах.