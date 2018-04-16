Новости за 14-15 апреля

Криптовалютные биржи Buda, Orionx и CryptoMarket отправили апелляции в чилийский суд после закрытия их счетов в банках Itau Corpbanca, Bank of Nova Scotia и государственном Banco del Estado de Chile.
Напомним, что счета данных организаций были закрыты без предупреждения, действия никак не были согласованы с руководством бирж. Апелляционный суд Чили обещал рассмотреть обращения. Bitmain хочет построить ферму для майнинга в штате Вашингтон.
Власти округа Уолла-Уолла уже одобрили аренду земли с возможностью ее последующей покупки через год. Компания Ant Creek, подразделение Bitmain, сможет арендовать 10 акров, однако конечные условия сделки находятся еще на стадии обсуждения.
Ранее было объявлено об открытии фермы в Канбеке (Канада). Ведущий университет Бразилии Fundação Getúlio Vargas в Сан-Паулу запустил программу подготовки магистров по направлению криптофинансов.
Программа будет готовить специалистов в области криптовалют и блокчейна. Крупнейшая японская криптобиржа BitFlyer стала партнером японской компании SBC Medical Group, которая теперь будет принимать оплату за свои услуги в bitcoin.
SBC управляет сетью клиник Shonan Beauty Clinic, крупнейшей японской компании, специализирующейся на пластической хирургии, дерматологии, точечном массаже и стоматологических услугах. В целом сеть охватывает 74 учреждения по всей стране. Максимальная сумма одной биткойновой транзакции в компании составит 2 млн иен, или $18 700.
Криптовалюта Stellar Lumens [XLM] теперь доступна на торговой платформе Coindirect с Острова Мэн на ряду еще с 30 монетами. Платформа доступна круглосуточно по всему миру. Безопасность обеспечивается технологией Escrow. Пользователи могут продавать и покупать токены мгновенно.
Также предусмотрена возможность совершения оплаты за те или иные услуги в локальной валюте. Бен Дэвенпорт, сооснователь блокчейн-стартапа BitGo, уйдет в отставку с поста технического директора и станет советником.
По словам Дэвенпорта, ему хочется провести некоторое время с семьей, а также с широким биткоин-сообществом, прежде чем сделать следующий шаг. Его место в компании займет другой сотрудник – Бен Чан. Биткоин-биржа Binance проведёт третье плановое сжигание монет Binance Coin, внутренней криптовалюты платформы. Сжигание монет Binance Coin (BNB) происходит ежеквартально.
Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.
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