Новости за 14-15 апреля

Криптовалютные биржи Buda, Orionx и CryptoMarket отправили апелляции в чилийский суд после закрытия их счетов в банках Itau Corpbanca, Bank of Nova Scotia и государственном Banco del Estado de Chile.

Напомним, что счета данных организаций были закрыты без предупреждения, действия никак не были согласованы с руководством бирж. Апелляционный суд Чили обещал рассмотреть обращения. Bitmain хочет построить ферму для майнинга в штате Вашингтон.

Власти округа Уолла-Уолла уже одобрили аренду земли с возможностью ее последующей покупки через год. Компания Ant Creek, подразделение Bitmain, сможет арендовать 10 акров, однако конечные условия сделки находятся еще на стадии обсуждения.

Ранее было объявлено об открытии фермы в Канбеке (Канада). Ведущий университет Бразилии Fundação Getúlio Vargas в Сан-Паулу запустил программу подготовки магистров по направлению криптофинансов.

Программа будет готовить специалистов в области криптовалют и блокчейна. Крупнейшая японская криптобиржа BitFlyer стала партнером японской компании SBC Medical Group, которая теперь будет принимать оплату за свои услуги в bitcoin.

SBC управляет сетью клиник Shonan Beauty Clinic, крупнейшей японской компании, специализирующейся на пластической хирургии, дерматологии, точечном массаже и стоматологических услугах. В целом сеть охватывает 74 учреждения по всей стране. Максимальная сумма одной биткойновой транзакции в компании составит 2 млн иен, или $18 700.

Криптовалюта Stellar Lumens [XLM] теперь доступна на торговой платформе Coindirect с Острова Мэн на ряду еще с 30 монетами. Платформа доступна круглосуточно по всему миру. Безопасность обеспечивается технологией Escrow. Пользователи могут продавать и покупать токены мгновенно.

Также предусмотрена возможность совершения оплаты за те или иные услуги в локальной валюте. Бен Дэвенпорт, сооснователь блокчейн-стартапа BitGo, уйдет в отставку с поста технического директора и станет советником.

По словам Дэвенпорта, ему хочется провести некоторое время с семьей, а также с широким биткоин-сообществом, прежде чем сделать следующий шаг. Его место в компании займет другой сотрудник – Бен Чан. Биткоин-биржа Binance проведёт третье плановое сжигание монет Binance Coin, внутренней криптовалюты платформы. Сжигание монет Binance Coin (BNB) происходит ежеквартально.