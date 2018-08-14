Министерство финансов Вьетнама потребовало от государственных органов строгих мер контроля над импортным оборудованием для майнинга криптовалют и заявило о необходимости полного запрета на его ввоз.
В июле Государственная резервная система вместе с Центробанком и Минфином Вьетнама подержали данный запрет. Это стало результатом выступления Минфина страны еще в июле с предложением о запрете ввоза майнингового оборудования для всех компаний и граждан. Именно тогда власти страны ужесточили контроль над криптовалютным сектором из-за мошеннических ICO, в результате действий преступников по которым, около 32 тыс. человек потеряли $660 млн., а премьер-министр Вьетнама отдал распоряжение шести правительственным министерствам, полиции и Центральному банку расследовать мошенничество.
По данным Таможенного департамента города Хошимина (HCM, за 2017 год в страну было ввезено около 9300 устройств для майнинга. За первую половину 2018 года - 3664 устройства, причем 3000 из них приходятся на 4 крупные компании.
Остальное оборудование принадлежит частным инвесторам и компаниям, которые не предоставили свой налоговый код. Также утверждается, что большая часть оборудования оказалась майнерами Antminer компании Bitmain.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
Но согласился предоставить Вашингтону доступ к своим каспийским портам для транзита американских грузов.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.