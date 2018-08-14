Вьетнам запретить ввоз майнингового оборудования

Министерство финансов Вьетнама потребовало от государственных органов строгих мер контроля над импортным оборудованием для майнинга криптовалют и заявило о необходимости полного запрета на его ввоз.

В июле Государственная резервная система вместе с Центробанком и Минфином Вьетнама подержали данный запрет. Это стало результатом выступления Минфина страны еще в июле с предложением о запрете ввоза майнингового оборудования для всех компаний и граждан. Именно тогда власти страны ужесточили контроль над криптовалютным сектором из-за мошеннических ICO, в результате действий преступников по которым, около 32 тыс. человек потеряли $660 млн., а премьер-министр Вьетнама отдал распоряжение шести правительственным министерствам, полиции и Центральному банку расследовать мошенничество.

По данным Таможенного департамента города Хошимина (HCM, за 2017 год в страну было ввезено около 9300 устройств для майнинга. За первую половину 2018 года - 3664 устройства, причем 3000 из них приходятся на 4 крупные компании.

Остальное оборудование принадлежит частным инвесторам и компаниям, которые не предоставили свой налоговый код. Также утверждается, что большая часть оборудования оказалась майнерами Antminer компании Bitmain.