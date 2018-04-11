Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух мужчин, организовавших на территории одного из бывших заводов Оренбурга подпольную майнинговую ферму.
Ферма была обнаружена в одном из помещений на территории неработающего завода резиново-технических изделий еще в марте текущего года. Ее нашли благодаря энергетикам, которые заметили аномально высокое потребление электричества, за которое никто не платил, и сообщили об этом правоохранительным органам, предварительно квалифицировавшим случай как кражу электроэнергии в особо крупном размере. Ущерб оценивался в 60 млн. руб.
Как сообщает "Лента.ру", на бывшем заводе полицейские обнаружили более шести тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом.
Как уточнили правоохранители, работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов киловатт-часов.
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