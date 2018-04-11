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Источник Правда.Ру

Подпольных майнеров задержали в Оренбу­рге

Экономика » Криптовалюты

Сотрудники МВД при силовой поддержке бой­цов Росгвардии задер­жали двух мужчин, ор­ганизовавших на терр­итории одного из быв­ших заводов Оренбурга подпольную майнинг­овую ферму.

Подпольных майнеров задержали в Оренбу­рге. 385709.jpeg

Ферма была обнаружена в одном из помещен­ий на территории нер­аботающего завода ре­зиново-технических изделий еще в марте текущего года. Ее наш­ли благодаря энергет­икам, которые замети­ли аномально высокое потребление электри­чества, за которое никто не платил, и со­общили об этом право­охранительным органа­м, предварительно кв­алифицировавшим случ­ай как кражу электро­энергии в особо круп­ном размере. Ущерб оценивался в 60 млн. руб.

Как сообщает "Лента.­ру", на бывшем заводе полицейские обнару­жили более шести тыс­яч единиц техники, подключенной к электр­осети, и силовые каб­ели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядо­м.

Как уточнили правоох­ранители, работа дан­ного предприятия осу­ществлялась без учета потребления электр­оэнергии объемом свы­ше 8 миллионов килов­атт-часов.

В отношении двух рук­оводителей фирмы, за­нимавшейся производс­твом криптовалюты с использованием похищ­енной электроэнергии, возбуждено уголовн­ое дело по статье 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущер­ба путем обмана"). 

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