Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Обзор криптовалютного рынка за 7-8 апреля

Экономика » Криптовалюты

"Газпром нефть" формирует в Санкт-Петербурге Центр цифровых инноваций (ЦЦИ) для развития и последующего внедрения технологии блокчейн в области логистики, переработки и сбыта с целью повышение эффективности бизнеса компании, заявил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Обзор криптовалютного рынка за 7-8 апреля. 385568.jpeg

На базе ЦЦИ российская нефтяная компания объединит отечественных представителей технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества, которые будут заниматься поиском и разработкой инновационных решений, призванных модернизировать бизнес-модель "Газпром нефти".

Сооснователь Apple Inc., изобретатель и программист Стив Возняк рассказал на конференции в «Олимпийском», что мир вскоре примет технологию блокчейн. «Мир привыкнет к нему, потому что блокчейн универсален. С ним можно сделать так много. Эта технология везде. Ее нельзя изменить из какой-то одной точки.

У нее есть иммунитет, так как нет единой центральной власти. Но пройдет время, прежде чем человечество полноценно будет использовать эту технологию». Одной из причин недоверия к блокчейну, по его мнению, стало приравнивание технологии к самой популярной криптовалюте - биткоину.

Применение технологии блокчейн позволит минимизировать количество ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и в работе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, заявили эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Координатор Центра Дмитрий Миронов отметил, что сегодня наблюдается наложение земель собственников на земли лесного фонда, водные объекты и особо охраняемые природные территории. Из-за отсутствия данных этих объектов в публичной кадастровой карте, формально они не существуют, собственники территорий могут злоупотреблять этим.

Скандал вокруг манипуляций компании Cambridge Analytica с персональными данными Facebook почти 80 миллионов пользователей дает низкоуровневым P2P протоколам и децентрализованным технологиям возможность совершить прорыв на рынке социальных сетей. То есть соцсети, основанные на технологии блокчейн могут в перспективе составить конкуренцию нынешним монстрам коммуникаций.

Однако для достижения этой цели таким сетям надо развивать инфраструктуру, включающую в себя криптографическое решение двух противоречивых требований - абсолютную приватность и полный контроль (без посредников) над доступом к пользовательским данным.

В 2018 году федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) намерена рассмотреть около 300 патентных заявок на использование технологии блокчейна. Об этом сообщил журналистам руководитель службы Григорий Ивлиев. «Интеллектуальная собственность и цифровая трансформация» - тема достаточно сложная. Цифровая трансформация всей жизни требует и от патентных ведомств отклика на эту проблему.

В 2017 году мы рассмотрели 18 заявок на технологию блокчейна, но выдали только один товарный знак. В этом году нам предстоит рассмотреть уже 285 заявок, связанных с этой технологией», - рассказал он.

Один из крупнейших банков Канады рассматривает возможность использования открытого блокчейна для цифрового отслеживания активов. В заявке на патент TD Bank описывает, как планирует использовать открытый распределенный реестр, чтобы помочь торговым точкам отслеживать транзакции. По его схеме компьютеры создавали бы блоки данных, в которых хранилась бы информация о продаваемых активах, их стоимости и самих транзакциях. Заявка была подана в сентябре 2016 года и пока неясно, пытался ли банк воплотить проект в жизнь.

Рассмотрение предложения, позволяющего жителям штата Джорджия платить налоги в криптовалюте, временно приостановлено. Выдвинутый в феврале на рассмотрение Сената штата Законопроект 464 позволит властям принимать биткоин и другие криптовалюты для погашения налоговых обязательств жителей Джорджии. Другие штаты, включая Аризону, также рассматривают подобные предложения.

По словам сенатора Майка Уильямса, одного из авторов законопроекта, он так и не был рассмотрен в комитете до того, как 29 марта сенат Джорджии отложил его обсуждение на заседания, которые пройдут после парламентских каникул. В результате законопроект должен быть вновь представлен на рассмотрение на законодательной сессии, которая начнется только в январе следующего года.

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 08.04 сострадательны
Криптобиржи
Dentacoin - «Зубная Фея» на Блокчейне
Формула небес
Астролог: рожденные 07.04 - воины
Читательский топ
Китай: только рискните и увидите конец США
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Китай: только рискните и увидите конец США

Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.

Китай: только рискните и увидите конец США
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
Занимательные Новости
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
Мир
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли

Отсутствие активных действий России в ответ на захват судна "Норд" в Азовском море вызывает недоумение.

Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Власть
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
Мир
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Общество
Путин разгадал особенный код русской души

Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми. 

Путин разгадал особенный код русской души
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Мир
Китай: только рискните и увидите конец США
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 08.04 сострадательны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Стильная Пасха: яичные тренды Дарья Касьянова Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным даже после санкций
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным даже после санкций
Здесь был Скрипаль: опасные места в Солсбери снесут
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Почему Россия может помочь США и как этого избежать
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался