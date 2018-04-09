Обзор криптовалютного рынка за 7-8 апреля

"Газпром нефть" формирует в Санкт-Петербурге Центр цифровых инноваций (ЦЦИ) для развития и последующего внедрения технологии блокчейн в области логистики, переработки и сбыта с целью повышение эффективности бизнеса компании, заявил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

На базе ЦЦИ российская нефтяная компания объединит отечественных представителей технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества, которые будут заниматься поиском и разработкой инновационных решений, призванных модернизировать бизнес-модель "Газпром нефти".

Сооснователь Apple Inc., изобретатель и программист Стив Возняк рассказал на конференции в «Олимпийском», что мир вскоре примет технологию блокчейн. «Мир привыкнет к нему, потому что блокчейн универсален. С ним можно сделать так много. Эта технология везде. Ее нельзя изменить из какой-то одной точки.

У нее есть иммунитет, так как нет единой центральной власти. Но пройдет время, прежде чем человечество полноценно будет использовать эту технологию». Одной из причин недоверия к блокчейну, по его мнению, стало приравнивание технологии к самой популярной криптовалюте - биткоину.

Применение технологии блокчейн позволит минимизировать количество ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и в работе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, заявили эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Координатор Центра Дмитрий Миронов отметил, что сегодня наблюдается наложение земель собственников на земли лесного фонда, водные объекты и особо охраняемые природные территории. Из-за отсутствия данных этих объектов в публичной кадастровой карте, формально они не существуют, собственники территорий могут злоупотреблять этим.

Скандал вокруг манипуляций компании Cambridge Analytica с персональными данными Facebook почти 80 миллионов пользователей дает низкоуровневым P2P протоколам и децентрализованным технологиям возможность совершить прорыв на рынке социальных сетей. То есть соцсети, основанные на технологии блокчейн могут в перспективе составить конкуренцию нынешним монстрам коммуникаций.

Однако для достижения этой цели таким сетям надо развивать инфраструктуру, включающую в себя криптографическое решение двух противоречивых требований - абсолютную приватность и полный контроль (без посредников) над доступом к пользовательским данным.

В 2018 году федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) намерена рассмотреть около 300 патентных заявок на использование технологии блокчейна. Об этом сообщил журналистам руководитель службы Григорий Ивлиев. «Интеллектуальная собственность и цифровая трансформация» - тема достаточно сложная. Цифровая трансформация всей жизни требует и от патентных ведомств отклика на эту проблему.

В 2017 году мы рассмотрели 18 заявок на технологию блокчейна, но выдали только один товарный знак. В этом году нам предстоит рассмотреть уже 285 заявок, связанных с этой технологией», - рассказал он.

Один из крупнейших банков Канады рассматривает возможность использования открытого блокчейна для цифрового отслеживания активов. В заявке на патент TD Bank описывает, как планирует использовать открытый распределенный реестр, чтобы помочь торговым точкам отслеживать транзакции. По его схеме компьютеры создавали бы блоки данных, в которых хранилась бы информация о продаваемых активах, их стоимости и самих транзакциях. Заявка была подана в сентябре 2016 года и пока неясно, пытался ли банк воплотить проект в жизнь.

Рассмотрение предложения, позволяющего жителям штата Джорджия платить налоги в криптовалюте, временно приостановлено. Выдвинутый в феврале на рассмотрение Сената штата Законопроект 464 позволит властям принимать биткоин и другие криптовалюты для погашения налоговых обязательств жителей Джорджии. Другие штаты, включая Аризону, также рассматривают подобные предложения.

По словам сенатора Майка Уильямса, одного из авторов законопроекта, он так и не был рассмотрен в комитете до того, как 29 марта сенат Джорджии отложил его обсуждение на заседания, которые пройдут после парламентских каникул. В результате законопроект должен быть вновь представлен на рассмотрение на законодательной сессии, которая начнется только в январе следующего года.