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На LSE прошло IPO майнера Argo Mining на 25 млн фунтов стерлингов

Экономика » Криптовалюты

На Лондонской фондовой бирже (LSE) завершилось первое IPO британской криптовалютной компании Argo Mining на сумму 25 миллионов фунтов стерлингов (около 32,5 миллиона долларов).

Argo Mining выставила на продажу 156 миллионов акций, или 53,2 процента от общего количества выпущенных бумаг. Размещение прошло в ажиотаже, что позволило привлечь больше средств, чем было запланировано.

Капитализация Argo Mining достигла 47 миллионов фунтов стерлингов (61,2 миллиона долларов) — гораздо больше, чем было запланировано.

По словам представителя компании Джонатана Биксби, выход Argo Mining на главный рынок Лондона "поставит нас в выгодное положение для реализации стратегии долгосрочного роста. Тот факт, что наши акции нашли такой большой спрос среди инвесторов, позволит развивать наш бизнес в нескольких юрисдикциях".

Держателями акций компании в реестрах депозитариев числятся Miton Capital, Henderson Global Investors и Jupiter Asset Management, а ее учредителям Джонатану Биксби и Майку Эдвардс принадлежат 13 процентов компании.

Компания получила одобрение от UK Listing Authority в мае, чтобы перечислить LSE, и выпустила в июне свою подписку на цифровую монету. Поступления от листинга будут использованы для стимулирования расширения компании.

Это размещение произошло ранее, чем объявленное IPO на Гонконгской фондовой бирже (SEHK) китайского майнингового гиганта Bitmain и его главных конкурентов — Canaan Creative (планирует привлечь один миллиард долларов) и Ebang Communication (уже подал заявку на Гонконгскую биржу).

Таким образом, размещение Argo Mining на LSE можно считать маркерной сделкой для отрасли, проведенной в чистом рынке и получившей наиболее конкурентное предложение инвесторов.

Argo Mining управляет мегамасштабной криптодобычей из ЦОД в Квебеке (Канада) и предоставляет свою платформу майнерам, для которых приобретение оборудования и оплата электроэнергии предоставляются по более комфортным тарифам, в том числе и через приложения на веб-сайте или смартфоне.

В настоящее время компания предлагает пакеты подписки на получение гонораров за добычу четырех криптовалют: BTC Gold, ETH, ETH Classic и ZCash.

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