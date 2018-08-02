Coinbase ускорила платежи для инвесторов из Великобритании

Крупная криптовалютная биржа Coinbase сообщила в официальном блоге, что покупка биткоинов, эфириума и других криптовалют за британский фунт (GBP) стала проще и быстрее для клиентов Coinbase в Великобритании.

"Начиная с сегодняшнего дня мы начнем поддержку британских фунтов (GBP) для британских клиентов Coinbase (физических лиц), Coinbase Pro (активных трейдеров) и Coinbase Prime (институциональных инвесторов). Это позволит ускорить платежи с такими же деньгами и снятием средств с Coinbase на британские банковские счета", — говорится в сообщении криптобиржи.

Таким образом клиенты компании из Великобритании теперь могут практически мгновенно проводить операции с национальной фиатной валютой. До сих пор процесс конвертации bitcoin, bitcoin cash, ethereum и litecoin в евро, а затем в фунт стерлингов через международные банковские переводы занимал несколько дней. Теперь клиенты смогут переводить фунты стерлингов и использовать их, чтобы напрямую покупать и продавать эти криптовалюты.

Сейчас торговая площадка занимается внедрением этой функции — некоторые клиенты уже сейчас могут воспользоваться данной услугой, другие смогут получить к ней доступ в ближайшие недели.

Напомним, что Coinbase cообщила о добавлении британского фунта на площадку в конце июня. Рынок в Великобритании считается крупнейшим в Европе.

"За последние несколько месяцев мы много работали, чтобы добавить поддержку GBP для клиентов Coinbase в нескольких наших продуктовых предложениях в Великобритании. Мы также добились больших успехов в достижении нашей цели — сделать Coinbase самым надежным и совместимым брендом в пространстве. Эти шаги включают получение лицензии на электронные деньги для наших операций с Филиалом по финансовому поведению (FCA), добавление поддержки ускоренной схемы платежей и создание первой торговой платформы криптовалюты для получения банковского счета в крупном британском банке", — отмечается в сообщении.