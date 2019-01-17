На Урале погибло 63 тонны рыбы

В рыбоводческих хозяйствах Атырау, расположенных на реке Урал, погибло не менее 63 тонн рыбы, рассказывает poplawok.ru.
Несколько видов рыбы включая судака, сазана, толстолобика и жереха погибли еще в прошлом году. Теперь пришла очередь осетровых.
На заводе, где занимаются товарным производством рыбы, погибло 36 тысяч особей сибирского осетра. На другом предприятии поголовье малька осетровых рыб сократилось на две трети.
Как показало патологоанатомическое вскрытие рыбы, вся она погибла от высокого содержания в воде аммиака. Откуда он попал в воду, никто пока не знает.
По факту гибели рыбы в реке Урал завели два уголовных дела. Силовики ищут виновных.
Как говорят специалисты, 63 тонны погибшей рыбы, — это еще не все потери, которые понесли рыбоводческие хозяйства Атырау и вообще ихтиофауна Урала. Итоги этого небывалого мора подведут только после того, как сойдет лед.
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