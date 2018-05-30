1 июня 2018 года в России прекратится выдача сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя.
Это делается в связи с борьбой с теневыми доходами и финансовыми операциями, с коррупцией и финансированием терроризма.
По данным экспертов, сберкнижки с июня станут именными, а не на предъявителя. Ранее выданные сберкнижки на предъявителя продолжат принимать, но только до окончания срока их действия.
Как пояснил начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков, "ранее выписанные сберкнижки по-прежнему принимать будут, просто не будут выдавать новые. Те, граждане, которые имеют сберкнижки на предъявителя, смогут пользоваться ими до окончания срока их действия. Продукт этот не очень был распространен, обычно срок действия таких книжек был до пяти лет. Поэтому в обращении такие книжки будут в пределах выданного срока. Кто-то может раньше поменять их на именные, а кто-то дождаться окончания срока действия".
Отметим, что новые именные сберкнижки будут подтверждать факт внесения вклада, а также право владельца сертификата на получение суммы вклада с процентами. Именными станут не только сберкнижки, но и сберегательные сертификаты.
Они будут включены в систему страхования вкладов и будут попадать под страховку до 1,4 млн рублей, пишет АиФ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сбербанк еще семь лет назад планировал отказаться от сберкнижек и заменить их пластиковыми картами. Контролировать остатки по вкладам клиент может как через подразделения банка, так и через банкоматы, платежные терминалы и интернет-банк. Эксперты были уверены, что экономический эффект от нововведения станет весьма значителен.
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