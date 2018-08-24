Стало известно, что будет со сверхдоходами корпораций

По словам помощника президента РФ, никто не собирается вводить для них новые налоги. По его словам, компании готовы добровольно проспонсировать майские указы.

Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов прокомментировал идею изъятия сверхдоходов у крупных российских компаний. По его словам, это не будет носить обязательный характер — корпорации добровольно приступят к финансированию майских указов.

Андрей Белоусов заявил, что главы российских компаний уже заявили о том, что готовы проспонсировать майские указы президента РФ. По словам Белоусова, это не может не радовать.

Помощник президента РФ считает, что было бы неправильным обеспечивать это самое финансирование за счет поднятия налогов. Если компании готовы пойти на это добровольно, а не оп принуждению, то нужно лишь создать им благоприятные условия и не мешать, считает Белоусов.

Особо помощник президента подчеркнул, что обязательного вовлечения компаний к реализации майских указов главы Российский Федерации не будет. По его словам, даже интересно будет посмотреть — и обществу, и правительству, готов ли сегодня российский бизнес подставить плечо государству.

Ранее "Правда.Ру" передавала слова представителей правительства Российской Федерации о том, что изымать сверхприбыль у крупных российских компаний было бы неправильно. До этого же ходили слухи о том, что предложение якобы в силе, буквально все решено и даже президент России Владимир Путин одобрил идею.

Фото: Fotodom. ru

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