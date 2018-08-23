Нефтяники проговорились: цена на бензин может снова взлететь

Бензин может резко подорожать в следующем году. Письмо на эту тему в администрацию президента отправил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, сообщает РБК.
Автор текста подчеркнул, повышения акцизов и НДС сделают экспорт выгоднее поставок внутреннему потребителю. Сейчас стоимость продукта на внутреннем рынке сдерживает правительство. "Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 рубля за литр (10% от текущей цены)", — отмечает специалист.
Также он обозначил предпосылки для десятипроцентного роста: рост стоимости нефти на мировом рынке, ослабление курса рубля на фоне мировых валют, осенние ремонты на НПЗ. Кроме того, Евгений Аркуша предполагает, после того, как закончится предвыборная гонка, администрация станет менее пристально следить за ценами в этой отрасли.
Ранее исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель в интервью "Правде.Ру" заявил, что литр бензина в России будет стоить 60 рублей. Эксперт отметил, что не знает, когда точно это случится, но в таком исходе уверен абсолютно.
Напомним, информация о повышении цен на бензин появилась еще в марте 2018 года. Тогда "Правда.Ру" писала, к лету цены вырастут на пять рублей за литр. Оптовые цены на топливо подскочили тогда до максимума 2012 года. В некоторых регионах на многих АЗС наблюдался дефицит.
Источник фото: Фото: Fotodom.ru
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