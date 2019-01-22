В ЕС придумали, как обойти антииранские санкции США

21 января дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Франция находится на завершающем этапе создания юридического лица для расчетов с Ираном в обход американских санкций. Источник сообщил, что процесс регистрации юридического лица может быть закончен до конца января текущего года.

Напомним, осенью 2017 года Иран, Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания решили создать новый финансовый механизм, который позволит осуществлять взаимодействие стран Евросоюза с Ираном в обход санкций США. Уже в январе текущего года представитель Евросоюза Майя Косьянчич сообщила, что работа по созданию этого механизма "продвигается хорошо".

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил на прошлой неделе, что прогноз Евросоюза по созданию SPV — слишком оптимистический.

"Европейские страны уже не первый год обещают, что найдут решение сложившейся проблемы. Решение найдены, дело осталось за малым. Но даже этих шагов не предпринимается. Представители ЕС говорят, что "дела продвигаются хорошо", но на самом деле это не так", — сообщил Лавров.

Позицию российского дипломата поддержал его иранский коллега Бахрам Касеми. По его мнению, создание SPV "слишком затянулось", так как первоначально планировалось создать юридическое лицо для расчетов с Ираном до декабря 2018 года.

В США заявили, что не допустят никаких "обходов". Глава Минфина США Стивен Мнучин рассказал, что новый "механизм", который создается в ЕС для сотрудничества с Ираном, также будет включен в санкционный список.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как США хотят прекратить монополию "Газпрома" в Европе, но в этом им мешает Иран. А также об отказе США снять санкции с Ирана для взаимодействия последнего с ЕС.

Читайте также:

Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном

США отказались делать исключения из санкций против Ирана для ЕС

Европа восстала: санкции США аннулированы