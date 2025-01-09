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Курс доллара продолжает расти

Экономика

Доллар США показывает уверенный рост, другие валюты теряют позиции.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Согласно данным TradingView, индекс доллара США (DXY) продемонстрировал рост на 7,1%, тогда как большинство других валют существенно потеряли в стоимости.

Среди основных валют, которые снизились по отношению к доллару, следующие:

  • Британский фунт стерлингов (GBP) упал на 1,7%.
  • Мексиканское песо (MXN) потеряло 2,0%.
  • Китайский юань (CNY) и индийская рупия (INR) снизились на 2,8% каждый.
  • Южноафриканский ранд (ZAR) упал на 3,7%.
  • Евро (EUR) потерял 6,2%.
  • Швейцарский франк (CHF) снизился на 7,3%.
  • Канадский доллар (CAD) снизился на 7,9%.
  • Австралийский доллар (AUD) потерял 9,1%.
  • Японская иена (JPY) снизилась на 10,3%.
  • Новозеландский доллар (NZD) упал на 11,4%.
  • Южнокорейская вона (KRW) потеряла 12,4%.
  • Российский рубль (RUB) снизился на 18,6%.
  • Бразильский реал (BRL) показал самое значительное снижение на 21,6%.

Рост доллара США обусловлен несколькими факторами: повышение процентных ставок Федеральной резервной системой и стабильный рост экономики США. В то же время, экономические проблемы и инфляция в ряде стран ослабили позиции их национальных валют. Особенно заметное падение показали валюты развивающихся рынков, таких как бразильский реал и российский рубль, передает FinanceYahoo.

Эксперты прогнозируют, что укрепление доллара может продолжиться и в 2025 году, если текущие экономические тенденции сохранятся. Это окажет влияние на глобальные рынки, включая торговлю и инвестиции.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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