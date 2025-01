Курс доллара продолжает расти

Доллар США показывает уверенный рост, другие валюты теряют позиции.

Согласно данным TradingView, индекс доллара США (DXY) продемонстрировал рост на 7,1%, тогда как большинство других валют существенно потеряли в стоимости.

Среди основных валют, которые снизились по отношению к доллару, следующие:

Британский фунт стерлингов (GBP) упал на 1,7%.

Мексиканское песо (MXN) потеряло 2,0%.

Китайский юань (CNY) и индийская рупия (INR) снизились на 2,8% каждый.

Южноафриканский ранд (ZAR) упал на 3,7%.

Евро (EUR) потерял 6,2%.

Швейцарский франк (CHF) снизился на 7,3%.

Канадский доллар (CAD) снизился на 7,9%.

Австралийский доллар (AUD) потерял 9,1%.

Японская иена (JPY) снизилась на 10,3%.

Новозеландский доллар (NZD) упал на 11,4%.

Южнокорейская вона (KRW) потеряла 12,4%.

Российский рубль (RUB) снизился на 18,6%.

Бразильский реал (BRL) показал самое значительное снижение на 21,6%.

Рост доллара США обусловлен несколькими факторами: повышение процентных ставок Федеральной резервной системой и стабильный рост экономики США. В то же время, экономические проблемы и инфляция в ряде стран ослабили позиции их национальных валют. Особенно заметное падение показали валюты развивающихся рынков, таких как бразильский реал и российский рубль, передает FinanceYahoo.

Эксперты прогнозируют, что укрепление доллара может продолжиться и в 2025 году, если текущие экономические тенденции сохранятся. Это окажет влияние на глобальные рынки, включая торговлю и инвестиции.

