Курс доллара продолжает расти

Доллар США показывает уверенный рост, другие валюты теряют позиции.
Согласно данным TradingView, индекс доллара США (DXY) продемонстрировал рост на 7,1%, тогда как большинство других валют существенно потеряли в стоимости.
Среди основных валют, которые снизились по отношению к доллару, следующие:
Рост доллара США обусловлен несколькими факторами: повышение процентных ставок Федеральной резервной системой и стабильный рост экономики США. В то же время, экономические проблемы и инфляция в ряде стран ослабили позиции их национальных валют. Особенно заметное падение показали валюты развивающихся рынков, таких как бразильский реал и российский рубль, передает FinanceYahoo.
Эксперты прогнозируют, что укрепление доллара может продолжиться и в 2025 году, если текущие экономические тенденции сохранятся. Это окажет влияние на глобальные рынки, включая торговлю и инвестиции.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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