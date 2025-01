Цены на яйца подскочили на 70%: полки магазинов США пустеют

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале года цены на яйца в США достигли рекордных значений, сообщает индекс Urner Barry Egg Index. Основной причиной стал сильнейший удар птичьего гриппа (HPAI), который опустошил коммерческие стада и сократил количество несушек в стране.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яйца в лотке

Цены побили исторический максимум

Три недели назад аналитики Expana сообщили, что средняя стоимость десятка яиц в супермаркетах Среднего Запада составила $5,67. Это превысило прежний рекорд декабря 2022 года, когда цена достигала $5,46. В Калифорнии цена за дюжину крупных белых яиц взлетела до $8,97 — рост на 70% всего за месяц.

Основные причины роста цен

Как отметила Карин Рисполи, главный редактор Expana по яйцам в Америке, нынешний скачок цен обусловлен двумя факторами: потерями производства из-за птичьего гриппа и повышенным спросом в период праздников.

С октября 2024 года в результате эпидемии было уничтожено 17 миллионов несушек и молодняка, что стало одной из самых тяжёлых фаз вспышки с момента её начала в феврале 2022 года.

Снижение производства и дефицит

По данным USDA, за последний год производство яиц упало на 4% и составило 8,92 миллиарда. Это вызвало нехватку яиц в некоторых регионах США, что подтверждают данные Google Trends: запрос "egg shortage" вновь достиг пика, как это было в конце 2022 года.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.