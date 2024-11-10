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В США обнадёжили Киев в отправке $6 млрд помощи

1:08
Экономика

Администрация президента США Джо Байдена стремится успеть передать Украине всю согласованную конгрессом помощь до завершения своих полномочий.

В США обнадёжили Киев в отправке млрд помощи
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон выделил на поддержку Киева $6 млрд, и в интервью CBS он подчеркнул, что Байден намерен обеспечить своевременное поступление средств Украине.

Салливан отметил, что обязательство о предоставлении помощи было озвучено во время сентябрьского визита Владимира Зеленского в США, когда Байден подтвердил стремление американской администрации поддержать Украину в полном объеме, опираясь на одобрение со стороны конгресса. По его словам, эти действия отражают позицию Байдена о необходимости обеспечить стабильность в Европе, и отказ от поддержки Украины может обернуться усилением нестабильности в регионе.

В течение следующих 70 дней команда Байдена планирует подчеркнуть перед конгрессом и потенциальной новой администрацией необходимость продолжать поддержку Киева.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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