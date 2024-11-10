В США обнадёжили Киев в отправке $6 млрд помощи

Администрация президента США Джо Байдена стремится успеть передать Украине всю согласованную конгрессом помощь до завершения своих полномочий.
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон выделил на поддержку Киева $6 млрд, и в интервью CBS он подчеркнул, что Байден намерен обеспечить своевременное поступление средств Украине.
Салливан отметил, что обязательство о предоставлении помощи было озвучено во время сентябрьского визита Владимира Зеленского в США, когда Байден подтвердил стремление американской администрации поддержать Украину в полном объеме, опираясь на одобрение со стороны конгресса. По его словам, эти действия отражают позицию Байдена о необходимости обеспечить стабильность в Европе, и отказ от поддержки Украины может обернуться усилением нестабильности в регионе.
В течение следующих 70 дней команда Байдена планирует подчеркнуть перед конгрессом и потенциальной новой администрацией необходимость продолжать поддержку Киева.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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