В США разоблачили схему поставок электроники для армии РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правоохранительные органы США предъявили двум российским гражданам — Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову — обвинения в незаконных поставках микроэлектроники из США в Россию.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, они обвиняются в нарушении норм экспортного контроля, контрабанде и электронном мошенничестве. Подозреваемые якобы организовали поставки американской электроники для российской компании, которая занимается производством военной продукции для армии РФ. Вместе с третьим участником, Артуром Петровым, имеющим гражданство России и Германии, они осуществили сделку на сумму свыше $225 тысяч, сообщает ТАСС.

За эти преступления Солдатенковой грозит до 160 лет тюрьмы, а Альметову — до 100 лет. В настоящее время их местонахождение неизвестно, и власти продолжают расследование по делу.

Уточнения

Микроэлектроника — подраздел электроники, связанный с изучением и производством электронных компонентов с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и меньше.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.