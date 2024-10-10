Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убийственная красота: что раз и навсегда нужно убрать из ухода за собой
Раскрыта тайна древнейших хищных птиц, охотившихся на динозавров
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Зимние посевы овощей: кому стоит воздержаться от этого агроприёма
Хоккеист Голышев рассказал, почему его сын не захотел фотографироваться с Овечкиным: уже старый
Авто без шума: лучшие модели с отличной шумоизоляцией
В Сочи турист 2 ночи ждал помощи после падения со скалы
Красный чай: природное средство для молодости кожи
Как вырастить длинные волосы: советы, которые работают

В США разоблачили схему поставок электроники для армии РФ

0:58
Экономика

Правоохранительные органы США предъявили двум российским гражданам — Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову — обвинения в незаконных поставках микроэлектроники из США в Россию.

В США разоблачили схему поставок электроники для армии РФ
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, они обвиняются в нарушении норм экспортного контроля, контрабанде и электронном мошенничестве. Подозреваемые якобы организовали поставки американской электроники для российской компании, которая занимается производством военной продукции для армии РФ. Вместе с третьим участником, Артуром Петровым, имеющим гражданство России и Германии, они осуществили сделку на сумму свыше $225 тысяч, сообщает ТАСС.

За эти преступления Солдатенковой грозит до 160 лет тюрьмы, а Альметову — до 100 лет. В настоящее время их местонахождение неизвестно, и власти продолжают расследование по делу.

Уточнения

Микроэлектроника — подраздел электроники, связанный с изучением и производством электронных компонентов с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и меньше.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России
Еда и рецепты
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России Аудио 
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Авто
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Как вырастить длинные волосы: советы, которые работают
На свидание за 15 минут: как быстро сделать стильную укладку и макияж
Старт со второй передачи: чем рискуют водители
Выяснилось, какие спорттовары россияне начали покупать чаще всего
Алеан: Тюмень является самым популярным местом для отдыха на термальных источниках
Как продлить плодоношение ежевики: роль обрезки в уходе за растениями
Геомагнитный шторм класса G4 ударит по электросетям по всему миру
В России могут изменить условия труда для молодых специалистов
Запеканка с картошкой и баклажанами: блюдо без мяса, которое понравится даже мясоедам
Подводные пещеры Сицилии открыли следы древних переселенцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.