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Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты

2:02
Зоосфера

Если бы Землю покинули люди, крокодилы без проблем продолжили бы царствовать. Эти древние хищники настолько совершенны, что уже миллионы лет не требуют апгрейда. Мощное тело, невероятный интеллект, идеальная биомеханика — у них есть всё, чтобы доминировать в своей нише.

аллигатор крокодил
Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
аллигатор крокодил

Сердце, как у млекопитающих — только круче

У большинства рептилий сердце трёхкамерное. А вот у крокодилов — четыре камеры, как у человека. И это ещё не всё. Во время погружения у них срабатывает особый клапан между дугами аорты, который позволяет венозной крови повторно попадать в пищеварительную систему. Зачем? Чтобы усилить выработку желудочной кислоты — такой сильной, что она справляется даже с костями и копытами.

Лёгкие, как у птиц

Крокодильи лёгкие работают по принципу однонаправленного потока воздуха — как у птиц. Это значит, что кислород попадает в кровь не один, а дважды за вдох. Такой способ дыхания позволяет им затаивать дыхание под водой на несколько часов и экономить энергию в жару.

Иммунитет, которому завидует вся медицина

Их кровь уничтожает вирусы, бактерии и даже штаммы, устойчивые к антибиотикам. Укус? Серьёзная травма? Не страшно. Крокодил выживет, даже если у него откусили ногу — настолько хороша у него система защиты организма.

Разум, которого не ждёшь от рептилии

Они не просто хитры — они умны. Крокодилы умеют охотиться группами, использовать палки как приманку для птиц, а в свободное время… играть. Да, взрослая рептилия способна развлекаться, а это признак высокого интеллекта.

Крокодил — не просто хищник. Это живое воплощение эволюционного совершенства. Он выжил среди динозавров, выживет и среди нас. И, кажется, будет наблюдать, как исчезаем мы.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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