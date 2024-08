Финансовая буря надвигается: Центробанк cпрогнозировал мировой кризис

Банк России спрогнозировал пик финансового кризиса

Согласно проекту "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики", опубликованному Банком России, пик глобального финансового кризиса может наступить в середине 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Регулятор предупреждает, что высокие ключевые ставки и финансовые дисбалансы в экономически развитых странах могут привести к кризису, сравнимому по масштабам с финансовым кризисом 2007-2008 годов.

Этот кризис может стать следствием ужесточения денежно-кредитной политики, которая последовала за почти 15-летним периодом низких ключевых ставок в развитых странах. Переход к более жёсткой политике является одним из самых быстрых за всю историю.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

Ключевая ставка Банка России (англ. The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Финансовый кризис 2007—2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда называемому «великой рецессией»).

