Хочешь зарабатывать, не прилагая усилий? Вот как создать пассивный доход в 2024 году

Как создать пассивный доход в 2024 году

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пассивный доход — это идеальный способ заработка, при котором вы получаете доход, не требуя постоянного участия или усилий. В 2024 году существует множество возможностей для создания пассивного дохода. Рассмотрим некоторые стратегии и рекомендации для создания пассивного дохода в ближайшие годы.

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Инвестирование в акции, облигации, ETF и другие финансовые инструменты может быть отличным способом создания пассивного дохода. Разнообразие портфеля инвестиций может помочь вам снизить риски и увеличить потенциальную доходность.

Аренда недвижимости может стать стабильным и долгосрочным источником paссивного дохода. Вы можете инвестировать в аренду жилых или коммерческих объектов, либо использовать платформы для краткосрочной аренды.

Создание цифрового контента, такого как блоги, видеоблоги, подкасты или электронные курсы, может принести пассивный доход через рекламу, спонсорские соглашения или продажу продуктов.

Инвестирование в компании, которые регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам, может стать источником пассивного дохода. Вы можете рассмотреть долгосрочные инвестиции в такие компании.

Создание автоматизированных бизнесов, таких как онлайн-магазины, приложения или роботизированные системы, может помочь вам генерировать пассивный доход даже без вашего постоянного участия.