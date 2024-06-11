Юрист Русяев рассказал, в каких случаях можно не оплачивать счёт в ресторане

Юрист: посетитель может не платить в ресторане за некачественное блюдо

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Посетитель имеет право не платить в ресторане за некачественное блюдо или в случае, если принесли не тот заказ, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

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Он подчеркнул, что клиент также может не оплачивать счёт при недовесе или обнаружении неучтённых сумм в чеке.

Юрист объяснил, что ресторан обязан предоставлять услугу в полном соответствии с заказом потребителя. В противном случае клиент имеет право отказаться от оплаты.

Если блюдо некачественное, например, пригорело, пересолено, недоварено или подано при неправильной температуре (например, растаявшее мороженое или остывшая пицца), или если в еде обнаружены посторонние предметы, такие как волосы, насекомые или стекло, посетитель может не платить.

Русяев рекомендовал, что для защиты своих прав клиенту следует сразу фиксировать нарушение, составив претензию в книге отзывов и предложений, а также сфотографировав некачественное блюдо.

Он напомнил, что в случае отказа ресторана урегулировать ситуацию, можно обратиться в Роспотребнадзор.