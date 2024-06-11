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Юрист Русяев рассказал, в каких случаях можно не оплачивать счёт в ресторане

Юрист: посетитель может не платить в ресторане за некачественное блюдо

1:10
Экономика

Посетитель имеет право не платить в ресторане за некачественное блюдо или в случае, если принесли не тот заказ, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Юрист: посетитель может не платить в ресторане за некачественное блюдо
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он подчеркнул, что клиент также может не оплачивать счёт при недовесе или обнаружении неучтённых сумм в чеке.

Юрист объяснил, что ресторан обязан предоставлять услугу в полном соответствии с заказом потребителя. В противном случае клиент имеет право отказаться от оплаты.

Если блюдо некачественное, например, пригорело, пересолено, недоварено или подано при неправильной температуре (например, растаявшее мороженое или остывшая пицца), или если в еде обнаружены посторонние предметы, такие как волосы, насекомые или стекло, посетитель может не платить.

Русяев рекомендовал, что для защиты своих прав клиенту следует сразу фиксировать нарушение, составив претензию в книге отзывов и предложений, а также сфотографировав некачественное блюдо.

Он напомнил, что в случае отказа ресторана урегулировать ситуацию, можно обратиться в Роспотребнадзор.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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