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Стало известно о текущем состоянии и перспективах бывших промышленных флагманов Донбасса

Названы четыре шага для возрождения промышленности Донбасса

3:22
Экономика

О текущем состоянии и перспективах бывших промышленных флагманов Донбасса рассказал представитель промышленной группы "ДМЗ — Донецксталь" Владислав Сыроватский, возглавляющий один из трёх филиалов.

Названы четыре шага для возрождения промышленности Донбасса
Фото: Flickr by Alexander Hatley is licensed under CC BY 2.0

В настоящее время единственной потенциально конкурентоспособной продукцией ДМЗ является непрерывнолитая стальная заготовка. Однако для поддержания производства необходимо обеспечить достаточные поставки сырья, в частности металлолома, сообщает "Новороссия".

Докучаевский флюсо-доломитный комбинат выпускает известняк и доломит для металлургической и строительной промышленности, причем качество доломита весьма достойное.

В то же время Енакиевский коксохимпром находится в аварийно-техническом состоянии и производит продукцию в минимальных объёмах, лишь для поддержания своей деятельности.

Производство продолжается, но его масштабы могут быть значительно увеличены. Необходимо внедрить полноценную программу текущих и капитальных ремонтов, так как значительная часть оборудования не ремонтировалась долгое время. Также требуется частичная модернизация производственных мощностей.

Сыроватский отмечает, что на уровне операционного управления приняты решения и реализуются меры по реорганизации деятельности Донецкого металлургического завода, включая запуск прокатного производства и переориентацию сотрудников с простаивающих производств на перспективные направления, такие как электросталеплавильное и прокатное производства.

Возможно сокращение управленческого персонала, так как раздутые штаты, например, заводоуправления, себя не оправдывают. В то же время в Донецке наблюдается дефицит рабочих кадров, и планы по увеличению объёмов производства электросталеплавильного и прокатного цехов предполагают привлечение людей с простаивающих производств.

Сыроватский отметил, что со стороны государства необходимо предпринять несколько шагов. Во-первых, запретить транзит лома по территории ДНР из других регионов, поскольку под видом транзитного лома может вывозиться лом для переработки на электрометаллургических предприятиях ЮФО. Для ДМЗ лом является единственной возможностью поддерживать деятельность предприятия и выплачивать зарплату сотрудникам.

Во-вторых, следует добиться освобождения от уплаты таможенной пошлины или экспортной квоты на непрерывнолитую заготовку, единственную конкурентоспособную продукцию ДМЗ в данный момент. Эта пошлина была введена для изъятия сверхприбыли российских металлургических предприятий, возникшей в результате девальвации рубля, что не применимо к ДМЗ.

В-третьих, необходимо получить льготный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий, так как электричество является основным ресурсом для работы электропечи. Льготный тариф позволит ДМЗ выполнять свои социальные обязательства.

И, наконец, требуется стабилизировать цены на железнодорожные перевозки, которые в настоящее время выше, чем в соседних регионах Южного федерального округа, что несправедливо и неправильно.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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