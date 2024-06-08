"Оберег от бедности": зонтик с ПМЭФ хотят продать за 150 тысяч рублей

На сайте "Авито" появился зонт с символикой фонда "Росконгресс", привезённый с ПМЭФ-2024, стоимостью 150 тысяч рублей.
Продавец утверждает, что этот зонт обладает способностью привлекать богатство, поскольку его держал один из шейхов.
В объявлении также указано, что зонт является оберегом от бедности.
"Зонт можно купить в подарок девушке и она сразу станет вашей, так вы покажете что были на ПМЭФ и у вас НДФЛ 22%, — говорится в сообщении.
Объявление было размещено вчера вечером и собрало 278 просмотров.
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