Экономический кризис на Украине: нехватка работников угрожает экономике

Украина столкнулась с серьёзным дефицитом трудовых ресурсов, что негативно сказывается на экономике страны.
Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на высказывания представителей компаний и специалистов по кадрам.
По данным опроса, проведенного киевским Институтом экономических исследований и политического консалтинга, нехватка рабочих сотрудников стала одной из основных проблем украинских предприятий, занимая второе место после увеличения издержек. Примерно половина компаний испытывает трудности с поиском персонала.
Ситуация может усугубиться из-за необходимости пополнения состава Вооруженных сил Украины новыми призывниками, предсказывают эксперты. Многие мужчины не проявляют интереса к работе в крупных компаниях, на которые обращают внимание военкоматы.
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