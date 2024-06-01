Экономический кризис на Украине: нехватка работников угрожает экономике

Украина столкнулась с острым дефицитом работников

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина столкнулась с серьёзным дефицитом трудовых ресурсов, что негативно сказывается на экономике страны.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на высказывания представителей компаний и специалистов по кадрам.

По данным опроса, проведенного киевским Институтом экономических исследований и политического консалтинга, нехватка рабочих сотрудников стала одной из основных проблем украинских предприятий, занимая второе место после увеличения издержек. Примерно половина компаний испытывает трудности с поиском персонала.

Ситуация может усугубиться из-за необходимости пополнения состава Вооруженных сил Украины новыми призывниками, предсказывают эксперты. Многие мужчины не проявляют интереса к работе в крупных компаниях, на которые обращают внимание военкоматы.