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Депутат Артём Кирьянов оценил перспективы трансформации Налогового кодекса России

Депутат Кирьянов: коррекция налоговой системы нужна

2:25
Экономика

Министерство финансов завершило работу над проектом изменений в налоговом законодательстве страны и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе.

Депутат Кирьянов: коррекция налоговой системы нужна
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Значительная часть новаций касается НДФЛ. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артём Кирьянов в беседе с NewsInfo.Ru оценил перспективы трансформации Налогового кодекса РФ.

Планируется введение пятиступенчатой шкалы для администрирования налога на доходы физических лиц, что предполагает увеличение процентной ставки налога с ростом доходов.

До введения плоской шкалы НДФЛ в стране существовало множество схем для выплаты "зарплат в конверте", когда работодатели выплачивали сотрудникам деньги, минуя официальную отчётность и фонд оплаты труда. В настоящее время такие механизмы вряд ли возможны, по мнению председателя Российского союза налогоплательщиков Артёма Кирьянова.

Он отметил, что налоговая служба обладает достаточной прозрачностью и глубиной для отслеживания всех финансовых транзакций и выплат зарплат. Большинство налогоплательщиков России работают официально, поэтому схемы занижения налогооблагаемой базы и зарплат не могут быть применены.

"Сегодняшнее развитие аппаратных контрольно-цифровых комплексов позволяет эти вопросы абсолютно чётко контролировать и не вызывает сомнения, что не произойдёт никакой просадки по зарплатам ухода в тень", — говорит депутат.

Одна из задач донастройки налоговой системы заключается в обеспечении дополнительных доходов в бюджет Российской Федерации для достижения масштабных целей развития, озвученных президентом в Послании Федеральному собранию.

Кирьянов также подчеркнул, что коррекция налоговой системы необходима и даст дополнительные доходы, которые пойдут в региональные и местные бюджеты.

"На самом деле, у нас налоговая и бюджетная системы выстроены так, что часть налогов, естественно, идет и в бюджеты местного самоуправления, и в бюджеты региона. Если мы говорим о федеральных налогах, то, конечно, будет ситуация, при которой федеральный бюджет будет поддерживать регионы", — резюмировал Артём Кирьянов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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