Депутат Артём Кирьянов оценил перспективы трансформации Налогового кодекса России

Министерство финансов завершило работу над проектом изменений в налоговом законодательстве страны и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе.
Значительная часть новаций касается НДФЛ. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артём Кирьянов в беседе с NewsInfo.Ru оценил перспективы трансформации Налогового кодекса РФ.
Планируется введение пятиступенчатой шкалы для администрирования налога на доходы физических лиц, что предполагает увеличение процентной ставки налога с ростом доходов.
До введения плоской шкалы НДФЛ в стране существовало множество схем для выплаты "зарплат в конверте", когда работодатели выплачивали сотрудникам деньги, минуя официальную отчётность и фонд оплаты труда. В настоящее время такие механизмы вряд ли возможны, по мнению председателя Российского союза налогоплательщиков Артёма Кирьянова.
Он отметил, что налоговая служба обладает достаточной прозрачностью и глубиной для отслеживания всех финансовых транзакций и выплат зарплат. Большинство налогоплательщиков России работают официально, поэтому схемы занижения налогооблагаемой базы и зарплат не могут быть применены.
"Сегодняшнее развитие аппаратных контрольно-цифровых комплексов позволяет эти вопросы абсолютно чётко контролировать и не вызывает сомнения, что не произойдёт никакой просадки по зарплатам ухода в тень", — говорит депутат.
Одна из задач донастройки налоговой системы заключается в обеспечении дополнительных доходов в бюджет Российской Федерации для достижения масштабных целей развития, озвученных президентом в Послании Федеральному собранию.
Кирьянов также подчеркнул, что коррекция налоговой системы необходима и даст дополнительные доходы, которые пойдут в региональные и местные бюджеты.
"На самом деле, у нас налоговая и бюджетная системы выстроены так, что часть налогов, естественно, идет и в бюджеты местного самоуправления, и в бюджеты региона. Если мы говорим о федеральных налогах, то, конечно, будет ситуация, при которой федеральный бюджет будет поддерживать регионы", — резюмировал Артём Кирьянов.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.