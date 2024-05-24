Китай готовится нанести экономический "нокаут" США

Китай резко сократил свои вложения в американские государственные облигации, продав рекордный объем за всю историю наблюдений.
Распродажа происходит на фоне обострения торгового противостояния между США и КНР и движения в сторону диверсификации резервных активов. Аналитики считают, что на данный момент большой угрозы для котировок американского госдолга и мировых рынков нет. Китай начал сбрасывать свои вложения в трежерис не после прихода к власти Дональда Трампа, а еще при Бараке Обаме. В последние годы США активизировали использование доллара в качестве оружия, что влияет на международные и глобальные экономические отношения. Китайская активность на долговом рынке США связана с геополитической повесткой и намерениями США конфисковать российские суверенные активы.
В случае ускорения темпов продажи китайцами американских ценных бумаг это может вызвать обвал доллара и крах всей западной финансово-экономической системы.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.