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Китай готовится нанести экономический "нокаут" США

1:04
Экономика

Китай резко сократил свои вложения в американские государственные облигации, продав рекордный объем за всю историю наблюдений.

Китай готовится нанести экономический "нокаут" США
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Public Domain

Распродажа происходит на фоне обострения торгового противостояния между США и КНР и движения в сторону диверсификации резервных активов. Аналитики считают, что на данный момент большой угрозы для котировок американского госдолга и мировых рынков нет. Китай начал сбрасывать свои вложения в трежерис не после прихода к власти Дональда Трампа, а еще при Бараке Обаме. В последние годы США активизировали использование доллара в качестве оружия, что влияет на международные и глобальные экономические отношения. Китайская активность на долговом рынке США связана с геополитической повесткой и намерениями США конфисковать российские суверенные активы.

В случае ускорения темпов продажи китайцами американских ценных бумаг это может вызвать обвал доллара и крах всей западной финансово-экономической системы. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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