Китай готовится нанести экономический "нокаут" США

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай резко сократил свои вложения в американские государственные облигации, продав рекордный объем за всю историю наблюдений.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Public Domain

Распродажа происходит на фоне обострения торгового противостояния между США и КНР и движения в сторону диверсификации резервных активов. Аналитики считают, что на данный момент большой угрозы для котировок американского госдолга и мировых рынков нет. Китай начал сбрасывать свои вложения в трежерис не после прихода к власти Дональда Трампа, а еще при Бараке Обаме. В последние годы США активизировали использование доллара в качестве оружия, что влияет на международные и глобальные экономические отношения. Китайская активность на долговом рынке США связана с геополитической повесткой и намерениями США конфисковать российские суверенные активы.

В случае ускорения темпов продажи китайцами американских ценных бумаг это может вызвать обвал доллара и крах всей западной финансово-экономической системы.