Газета Financial Times опубликовала интервью с министром финансов США Джанет Йеллен, где она выразила обеспокоенность существенным ростом стоимости жизни для многих американцев.
Она отметила, что граждане сталкиваются с высокими ценами на жильё и товары повседневного спроса. Йеллен подчеркнула, что это становится очевидным при покупке продуктов питания и оплате аренды.
Министр также отметила, что рост процентных ставок затрудняет молодежи покупку собственного жилья.
Она напомнила, что заработные платы в стране растут, но это не компенсирует инфляцию. По словам Йеллен, существенное повышение цен произошло за относительно короткий период времени.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.