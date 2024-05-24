Столкновение с реальностью: министр финансов США Йеллен рассказала о проблемах американцев

Министр финансов США Йеллен: рост стоимости жизни стал проблемой для американцев

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газета Financial Times опубликовала интервью с министром финансов США Джанет Йеллен, где она выразила обеспокоенность существенным ростом стоимости жизни для многих американцев.

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Она отметила, что граждане сталкиваются с высокими ценами на жильё и товары повседневного спроса. Йеллен подчеркнула, что это становится очевидным при покупке продуктов питания и оплате аренды.

Министр также отметила, что рост процентных ставок затрудняет молодежи покупку собственного жилья.

Она напомнила, что заработные платы в стране растут, но это не компенсирует инфляцию. По словам Йеллен, существенное повышение цен произошло за относительно короткий период времени.