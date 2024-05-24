Володин предложил освободить доходы участников СВО от прогрессивной шкалы налогообложения

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы предложил исключить доходы участников специальной военной операции из-под действия прогрессивной шкалы налогообложения.
Об этом сообщает РИА Новости.
Спикер отметил, что прогрессивная шкала должна быть справедливой, и потому её действие не должно распространяться на участников СВО.
По словам Володина, в результате парламентских слушаний будут разработаны рекомендации по налоговой политике, и его комментарий относительно участников СВО можно считать первой из таких рекомендаций.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.