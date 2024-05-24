Володин предложил освободить доходы участников СВО от прогрессивной шкалы налогообложения

В Госдуме рассказали, кого не коснется прогрессивная налоговая шкала

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы предложил исключить доходы участников специальной военной операции из-под действия прогрессивной шкалы налогообложения.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер отметил, что прогрессивная шкала должна быть справедливой, и потому её действие не должно распространяться на участников СВО.

По словам Володина, в результате парламентских слушаний будут разработаны рекомендации по налоговой политике, и его комментарий относительно участников СВО можно считать первой из таких рекомендаций.