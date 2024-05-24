Судебные приставы могут удержать половину пенсии у россиян за одно нарушение

Приставы могут удержать до 50% пенсии россиян

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной юристом Аллой Георгиевой, судебные приставы имеют право удерживать до 50% пенсии россиян в случае просрочки оплаты коммунальных услуг, налогов или штрафов.

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Об этом сообщает "Москва 24".

По словам эксперта, при взыскании алиментов и компенсации за вред здоровью этот процент может быть увеличен до 70.

Тем не менее, важно отметить, что судебные приставы не имеют права взыскивать с пенсионеров социальные выплаты, такие как компенсации за лекарства, субсидии, пособия, материнский капитал и т. д.

Для этого пенсионерам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие получение таких пособий.