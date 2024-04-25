Исключения из правила: узнайте, какие доходы не облагаются налогом в России

В России применяется прогрессивная шкала налогообложения: люди с доходами до 5 миллионов рублей в год платят НДФЛ по ставке 13%, а более состоятельные — по ставке 15%.
Однако существует ряд доходных статей, которые полностью или частично освобождены от налогообложения. Об этом рассказал эксперт по налогам и налоговым проверкам, генеральный директор компании "Шумейко и Партнеры" Дмитрий Шумейко в беседе с aif.ru.
Согласно его словам, среди таких доходов особое место занимают государственные пособия, социальные выплаты, пенсии, компенсации за трудовые обязанности, алименты, выплаты наследникам, взносы на страхование, возмещение процентов по займам, материальная помощь и подарки на сумму до 4000 рублей.
Также не облагаются налогом компенсации, связанные с выполнением трудовых обязанностей, платежи за проезд и перевод на другую работу.
Важно отметить, что сотрудничество между работником и работодателем также может включать ряд льготных выплат, таких как питание, использование имущества, путевки, лечение, обучение и компенсации при увольнении.
Помимо этого, существует понятие материальной выгоды, при которой человек может получать доход, не подлежащий налогообложению, в определенных случаях, например, при покупке автомобиля по цене значительно ниже рыночной.
Таким образом, налогообложение доходов в России предусматривает ряд исключений и льготных категорий, которые помогают снизить налоговую нагрузку на население.
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