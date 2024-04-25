Империя наносит ответный удар: cуд Петербурга арестовал активы крупнейшей американской компании

Суд Петербурга арестовал $439,5 млн JP Morgan по иску ВТБ

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд в Санкт-Петербурге частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американскому финансовому гиганту JP Morgan Chase, наложив арест на сумму в размере $439,5 миллионов и активы кредитной организации на территории России.

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Спор возник в связи с замораживанием указанной суммы на счетах ВТБ в JP Morgan после введения антироссийских санкций в 2022 году.

Российский банк требовал возврата заблокированных средств, а также компенсацию в размере 200 тысяч рублей на покрытие судебных расходов.

Согласно решению арбитражного суда в Петербурге, JP Morgan обязан передать эквивалент $439,5 миллионов в рублях по курсу на дату исполнения решения, а также имущество американского банка на территории России подлежит аресту.