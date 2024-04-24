Пузырь на рынке недвижимости скоро лопнет? Стоит ли инвестировать в нее в 2024 году?

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Стоит ли инвестировать в жилье в 2024 году

1:14
Экономика

В 2024 году инвестиции в недвижимость могут быть менее популярными по нескольким причинам.

Стоит ли инвестировать в жилье в 2024 году
Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Во-первых, рынок недвижимости может быть перегретым. В некоторых регионах цены на жилье могут быть настолько высокими, что инвесторы сталкиваются с риском потерять деньги из-за возможного падения цен. Это может отпугнуть потенциальных инвесторов от вложения средств в недвижимость.

Во-вторых, экономическая нестабильность может сделать инвесторов осторожными. В условиях неопределенности и изменчивости рынка многие предпочитают держать свои деньги в более ликвидных активах, таких как акции или облигации.

С развитием технологий и появлением новых форм инвестирования, таких как криптовалюты или цифровые активы, некоторые инвесторы могут предпочесть вложить свои средства в более инновационные и перспективные активы, чем традиционная недвижимость.

В целом, хотя инвестиции в недвижимость всегда были популярными из-за их стабильности и потенциала для прибыли, в 2024 году эти факторы могут быть менее привлекательными для инвесторов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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