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Разоблачение: почему цены на пшеницу падают, но хлеб все равно дорожает?

Власти прокомментировали ситуацию с ценами на хлеб в России

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Экономика

Согласно заявлению Минсельхоза РФ, за последний год отпускные цены на хлеб выросли ниже темпов инфляции, при этом стоимость пшеницы и ржи, основных компонентов для его производства, снизилась с декабря 2023 года.

Власти прокомментировали ситуацию с ценами на хлеб в России
Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эту информацию предоставило ведомство в комментарии для ТАСС.

Отмечается, что Минсельхоз следит за динамикой цен на хлеб и контролирует ситуацию. Согласно данным Росстата, цены на потребительский хлеб увеличились примерно на два процента с конца прошлого года.

Представители министерства отметили, что рост цен связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку и прочие сопутствующие расходы.

Власти выразили обеспокоенность ростом цен на данный продукт, который стал одним из факторов, влияющих на уровень инфляции в стране.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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