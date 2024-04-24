Разоблачение: почему цены на пшеницу падают, но хлеб все равно дорожает?

Согласно заявлению Минсельхоза РФ, за последний год отпускные цены на хлеб выросли ниже темпов инфляции, при этом стоимость пшеницы и ржи, основных компонентов для его производства, снизилась с декабря 2023 года.
Эту информацию предоставило ведомство в комментарии для ТАСС.
Отмечается, что Минсельхоз следит за динамикой цен на хлеб и контролирует ситуацию. Согласно данным Росстата, цены на потребительский хлеб увеличились примерно на два процента с конца прошлого года.
Представители министерства отметили, что рост цен связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку и прочие сопутствующие расходы.
Власти выразили обеспокоенность ростом цен на данный продукт, который стал одним из факторов, влияющих на уровень инфляции в стране.
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