Пенсионеры! Увольнение может принести вам больше, чем вы думаете. Узнайте про секретные выплаты

Какие выплаты положены при выходе на пенсию

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

При увольнении пенсионерам положены несколько выплат и компенсаций. Работодатель обязан начислить все заработанные выплаты, включая компенсацию за неиспользуемый отпуск.

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Пенсионерам, уволенным по сокращению штата, положено выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка, сообщает "Парламентская газета".

После увольнения производится перерасчет пенсии с учетом пропущенной индексации.

Неработающим пенсионерам также могут полагаться доплаты до прожиточного минимума и надбавка за 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.