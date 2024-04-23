Пенсионеры! Увольнение может принести вам больше, чем вы думаете. Узнайте про секретные выплаты

При увольнении пенсионерам положены несколько выплат и компенсаций. Работодатель обязан начислить все заработанные выплаты, включая компенсацию за неиспользуемый отпуск.
Пенсионерам, уволенным по сокращению штата, положено выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка, сообщает "Парламентская газета".
После увольнения производится перерасчет пенсии с учетом пропущенной индексации.
Неработающим пенсионерам также могут полагаться доплаты до прожиточного минимума и надбавка за 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.
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