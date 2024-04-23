Эксперт объяснила, что делать, если банкомат неправильно посчитал деньги

Что делать, если банкомат зачислил не ту сумму, которую внес клиент?

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если банкомат зачислил неправильную сумму, внесенную клиентом, то необходимо обратиться в банк, который управляет этим устройством.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эту информацию предоставила профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве — Светлана Криворучко, как сообщает aif.ru.

"Когда человек вносит деньги, все его действия фиксируют три камеры и работают другие системы контроля, на основании этих данных всегда можно установить истину", — объяснила она.

Перед проведением зачисления проходит несколько этапов проверок. В конечном итоге, после пересчета в купюроприемнике, на экране отображается сумма, которая будет зачислена, рассказала эксперт.