Эксперт объяснила, что делать, если банкомат неправильно посчитал деньги

Если банкомат зачислил неправильную сумму, внесенную клиентом, то необходимо обратиться в банк, который управляет этим устройством.
Эту информацию предоставила профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве — Светлана Криворучко, как сообщает aif.ru.
"Когда человек вносит деньги, все его действия фиксируют три камеры и работают другие системы контроля, на основании этих данных всегда можно установить истину", — объяснила она.
Перед проведением зачисления проходит несколько этапов проверок. В конечном итоге, после пересчета в купюроприемнике, на экране отображается сумма, которая будет зачислена, рассказала эксперт.
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