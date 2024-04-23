Опубликован рейтинг стран с самой низкой ценой бензина: угадайте, на каком месте Россия

Россия заняла 17-ю строчку в рейтинге стран с самой низкой ценой бензина

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия заняла семнадцатое место в списке стран с самыми низкими ценами на бензин, заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева на форуме "Иннопром.Центральная Азия", согласно информации агентства "Прайм".

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

По данным Globalpetrolprices, средняя стоимость одного литра в январе текущего года составила 55,2 рубля, отметила специалист.

Лидером рейтинга оказался Иран, где стоимость бензина составила 2,5 рубля за литр при пересчете в рубли. На втором и третьем местах расположились Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля).

Также в списке присутствуют Кувейт и Алжир, где средняя цена литра бензина составляет 30,3 рубля.