Опубликован рейтинг стран с самой низкой ценой бензина: угадайте, на каком месте Россия

Россия заняла семнадцатое место в списке стран с самыми низкими ценами на бензин, заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева на форуме "Иннопром.Центральная Азия", согласно информации агентства "Прайм".
По данным Globalpetrolprices, средняя стоимость одного литра в январе текущего года составила 55,2 рубля, отметила специалист.
Лидером рейтинга оказался Иран, где стоимость бензина составила 2,5 рубля за литр при пересчете в рубли. На втором и третьем местах расположились Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля).
Также в списке присутствуют Кувейт и Алжир, где средняя цена литра бензина составляет 30,3 рубля.
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