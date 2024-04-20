США придумали, как увеличить доходность замороженных российских активов

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FT: США призвали ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов

0:55
Экономика

Согласно сообщению Financial Times, США предлагают Европе снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в рамках финансирования Украины через займы под будущие доходы.

FT: США призвали ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх утверждает, что доходы от активов могут быть направлены для финансирования Украины уже в этом году.

Хотя западные союзники заморозили активы российского Центробанка на сумму 260 миллиардов евро, возникли разногласия по дальнейшим шагам. США выступают за конфискацию и передачу резервов Украине, тогда как Европа опасается нарушения международного права и влияния на глобальные рынки, сообщает URA.RU. Предложено привлечь десятки миллиардов евро через кредиты на основе будущих доходов от замороженных активов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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