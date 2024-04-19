Эксперт назвала надежные варианты хранения денег в 2024 году: топ-5 инвестиций, которые принесут богатство

Эксперт Вяльшина: существует несколько вариантов надежного хранения денег

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году доступно несколько вариантов надежного хранения средств, и выбор зависит от ваших финансовых целей, уровня риска и периода инвестирования.

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Ольга Вяльшина, руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества, рассказала "Российской газете" о наиболее популярных опциях.

Накопительный счет: Этот вариант подходит для тех, кто только начинает накапливать средства. Накопительные счета безопасны и позволяют снимать средства в любое время.

Банковский вклад: Банковские вклады обеспечивают безопасное хранение денег (сумма вклада до 1,4 млн рублей). Для долгосрочного хранения средств они могут предложить более высокие процентные ставки. Однако при досрочном снятии средств возможна потеря процентов.

Фондовый рынок и облигации: Фондовый рынок предлагает широкий выбор ценных бумаг, включая акции и облигации, что делает его привлекательным для инвесторов.

Недвижимость: По мнению Вяльшины, инвестирование в недвижимость может быть эффективной стратегией для долгосрочного роста капитала. Этот вид инвестиций обладает потенциалом увеличения стоимости со временем, особенно в стабильной экономической среде.

Драгоценные металлы: Вяльшина указывает на то, что за прошедшие столетия цена золота выросла в несколько десятков раз. С 20,7 долларов за унцию до 1940,54 доллара за унцию за последние 100 лет и в 20 раз с 1973 по 2023 год. Она отмечает, что в долгосрочной перспективе цена этого драгоценного металла продолжит свой рост.