Парагвайский министр финансов Карлос Фернандес Вальдовинос заявил о негативном влиянии санкций со стороны Запада на торговлю Парагвая с Россией.
По его словам, эти ограничения привели к существенным потерям доходов для страны. Особое внимание уделяется убыткам, понесенным в результате осложнений в торговле с российским рынком, который является ключевым для экспорта говядины из Парагвая, передает РИА Новости.
Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся экономический сектор Парагвая из-за санкций, министр выразил оптимизм относительно быстрого восстановления доходов страны. Вальдовинос выразил уверенность в том, что ситуация в будущем урегулируется, несмотря на текущие трудности в торговле между Парагваем и Россией.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.