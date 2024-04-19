Санкции Запада нанесли удар ещё по одной стране: в Парагвае пожаловались на ухудшение торговли с Россией

Глава минфина Парагвая Вальдовинос: санкции Запада ухудшили торговлю с Россией

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Парагвайский министр финансов Карлос Фернандес Вальдовинос заявил о негативном влиянии санкций со стороны Запада на торговлю Парагвая с Россией.

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По его словам, эти ограничения привели к существенным потерям доходов для страны. Особое внимание уделяется убыткам, понесенным в результате осложнений в торговле с российским рынком, который является ключевым для экспорта говядины из Парагвая, передает РИА Новости.

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся экономический сектор Парагвая из-за санкций, министр выразил оптимизм относительно быстрого восстановления доходов страны. Вальдовинос выразил уверенность в том, что ситуация в будущем урегулируется, несмотря на текущие трудности в торговле между Парагваем и Россией.