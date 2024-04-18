"Оптимистичный сценарий": спрогнозирован трехкратный рост рынка аренды в России

Эксперт Онищенко прогнозирует трехкратное увеличение рынка аренды в РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики, Владислав Онищенко, заявил о трехкратном увеличении рынка аренды недвижимости в России в ближайшие два-три года.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Оптимистичный сценарий, представленный на конференции, подразумевает именно такие перспективы, отметил генеральный директор, сообщает "Прайм".

При более консервативном развитии событий, можно ожидать увеличения рынка в два раза, добавил он. По мнению Онищенко, увеличение объема сделок и платежей по аренде, а также расширение числа объектов недвижимости будут способствовать увеличению этого показателя.

Более того, увеличится и консолидация средств, поступающих в бюджет через налоги с аренды, подчеркнул специалист. Один из ключевых факторов, оказывающих влияние на рост рынка аренды, — это развитие внутреннего туризма, подчеркнул эксперт.