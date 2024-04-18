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Банки начали массово предлагать кредитные карты: названы причины смены их финансовой стратегии

Финансист Сироткин заявил о вынужденном продвижении банками кредитных карт

1:04
Экономика

По словам старшего преподавателя кафедры банковского дела Андрея Сироткина, кредитные карты становятся более привлекательными из-за снижения привлекательности кредитования наличными средствами. В сравнении с кредитами наличными, процентные ставки по кредитным картам могут быть более выгодными, а процесс получения кредитной карты проще и быстрее.

Финансист Сироткин заявил о вынужденном продвижении банками кредитных карт
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic is licensed under public domain

Банки стремятся заработать даже в период льготного использования кредитных средств, поощряя клиентов активно пользоваться картами. Для этого они устанавливают минимальные требования к расходам или платежам, стимулируя регулярное использование карты, сообщает ПРАЙМ.

Эта стратегия также связана с нестабильной макроэкономической ситуацией, когда снижается кредитоспособность населения, и банки вынуждены предлагать кредиты на более мелкие суммы с высокими процентными ставками.

Таким образом, банки стремятся обеспечить свою прибыльность, используя кредитные карты как один из инструментов, даже в условиях экономической нестабильности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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