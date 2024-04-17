Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bloomberg: страны "большой семерки" готовятся ввести санкции против Iran Air
Законопроект: Украина должна возместить оказанную ей экономическую помощь
Составлен рейтинг самых недорогих кроссоверов в России в апреле 2024 года
Тюменцы высмеяли самодельную дамбу жителей Ялуторовска
Новый проект помощи США предполагает отправку ракет ATACMS
В NASA допустили возможность путешествия во времени
Кинологи назвали самые ленивые породы собак
Полезные свойства душистого перца: о них вы даже не догадывались
Премьер-министр Словакии Фицо: территориальная целостность Украины — только теория
"Причиной навешивания на гражданина несуществующего долга может стать все что угодно": россиянам рассказали о способах защититься от несуществующих долгов

Эксперт Токарев: не платить чужие долги помогут своевременные меры предосторожности

1:43
Экономика

Эксперт в области финансов и банкротства, Дмитрий Токарев, высказал мнение о необходимости принятия превентивных мер для защиты от возможных долгов, которые могут возникнуть у "двойников" граждан.

Эксперт Токарев: не платить чужие долги помогут своевременные меры предосторожности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Под понятием "двойников" подразумеваются лица с одинаковыми персональными данными, такими как ФИО, которые могут оказаться неприятными сюрпризами в виде задолженностей и обязательств. Отсутствие взаимосвязи с такими "двойниками" не освобождает граждан от ответственности за их долги, сообщает RuNews24.

По словам Токарева, предупредить негативные последствия помогут своевременные меры предосторожности и четкий план действий. Неоплату кредитов, штрафов или просрочек платежей можно избежать, если следить за своим финансовым состоянием и реагировать на поступающие уведомления о задолженностях.

Долги, даже несуществующие, могут стать основанием для конфискации имущества, а также привести к ограничениям на выезд за границу и другим мерам принудительного исполнения. Поэтому важно регулярно проверять свою кредитную историю, а также другие источники информации о возможных задолженностях.

Дмитрий Токарев советует использовать различные онлайн-сервисы для мониторинга и проверки задолженностей, такие как база данных ФССП для поиска совпадений, сайт ГИБДД для проверки штрафов и портал "Госуслуги" для отслеживания уведомлений о задолженностях. Обнаружив чужие нарушения, необходимо немедленно сообщить об ошибке соответствующим органам и принять меры для защиты собственных интересов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
Новый проект помощи США предполагает отправку ракет ATACMS
Полезные свойства душистого перца: о них вы даже не догадывались
Премьер-министр Словакии Фицо: территориальная целостность Украины — только теория
Посадите на участке крокосмию
В России рассмотрят иск о признании банкротом польской нефтегазовой компании
Эксперт Токарев: не платить чужие долги помогут своевременные меры предосторожности
Пять бьюти-советов, которые полезны для любой женщины
SPORT24: допинг-проба футболиста сборной Греции оказалась положительной
Врач Виноградова: стресс и парфюм могут вызывать мигрень
Ученые предупредили о необратимом росте цен на продукты питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников