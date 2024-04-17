"Причиной навешивания на гражданина несуществующего долга может стать все что угодно": россиянам рассказали о способах защититься от несуществующих долгов

Эксперт Токарев: не платить чужие долги помогут своевременные меры предосторожности

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт в области финансов и банкротства, Дмитрий Токарев, высказал мнение о необходимости принятия превентивных мер для защиты от возможных долгов, которые могут возникнуть у "двойников" граждан.

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Под понятием "двойников" подразумеваются лица с одинаковыми персональными данными, такими как ФИО, которые могут оказаться неприятными сюрпризами в виде задолженностей и обязательств. Отсутствие взаимосвязи с такими "двойниками" не освобождает граждан от ответственности за их долги, сообщает RuNews24.

По словам Токарева, предупредить негативные последствия помогут своевременные меры предосторожности и четкий план действий. Неоплату кредитов, штрафов или просрочек платежей можно избежать, если следить за своим финансовым состоянием и реагировать на поступающие уведомления о задолженностях.

Долги, даже несуществующие, могут стать основанием для конфискации имущества, а также привести к ограничениям на выезд за границу и другим мерам принудительного исполнения. Поэтому важно регулярно проверять свою кредитную историю, а также другие источники информации о возможных задолженностях.

Дмитрий Токарев советует использовать различные онлайн-сервисы для мониторинга и проверки задолженностей, такие как база данных ФССП для поиска совпадений, сайт ГИБДД для проверки штрафов и портал "Госуслуги" для отслеживания уведомлений о задолженностях. Обнаружив чужие нарушения, необходимо немедленно сообщить об ошибке соответствующим органам и принять меры для защиты собственных интересов.