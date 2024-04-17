"Известия" выяснили, что несколько китайских банков в конце марта перестали принимать платежи в юанях из России

Еще 4 крупных китайских банка перестали принимать платежи в юанях из РФ

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газета "Известия" сообщила, что под конец марта некоторые крупные банки Китая отказались принимать плату, совершаемую в юанях, из РФ. Это такие банки, как: Bank of Taizhou, China Citic Bank, ICBC и Industrial Bank.

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Алексей Егармин, который занимает пост гендиректора совета при ТПП, сказал, что информация верная. Он поделился, что оплата за изделия промышленности стала более сложной. Но операции за простую продукцию для общего потребления в КНР еще пропускают.

После новых ограничений примерно 80% оплат, которые были совершены из РФ в Китай, возвратились обратно. Также запреты в Bank of China. Из-за этого теперь только малая часть платежей поступает в банк из России.

Алексей Разумовский, который является коммерческим директором "Импая Рус", подтвердил информацию, что ряд банков КНР отказались получать деньги из РФ. Он отметил, что теперь и более маленькие банки последовали примеру этих организаций, и вводят тяжелые ограничения. Разумовский считает, что эти банки КНР не самостоятельны, они бояться новых санкций от Америки.

Алексей Порошин, который занимает пост гендиректора АО "Первая группа" рассказал, что даже учитывая союз России и Китая, банковские предприятия КНР не хотят полностью противостоять Западу. Он поделился, что мировые рынки уже реорганизуются. Они готовятся проводить операции через третьи страны и агентов для платежей.