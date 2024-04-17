Важно! Что нужно знать о налогах, если сдаете квартиру в аренду

Какие штрафы грозят вам за неуплату налогов со сдачи квартиры?

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если собственник квартиры признал свою вину или незаконную сдачу жилья было доказано, он должен будет уплатить НДФЛ, который составляет 13% от суммы прибыли.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Независимо от того, зарегистрирован ли он как самозанятый — штраф будет рассчитываться по полной ставке НДФЛ, а не по ставке самозанятого — 4%. Около трех лет может висеть угроза начисления дополнительного налога, если квартира сдавалась незаконно.

За просрочку сдачи декларации 3-НДФЛ грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки. Минимальный штраф составляет 1000 рублей, а максимальный — 30% от неуплаченной суммы. За неуплату налога можно получить штраф в размере 20% или 40% от неуплаченной суммы.

Пеня за просрочку уплаты налога составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Однако следует помнить, что в определенных случаях можно столкнуться с уголовной ответственностью за неуплату налогов, что предусмотрено статьей 198 Уголовного кодекса РФ. Уклонение от уплаты налогов в течение трех лет с суммой неоплаченного налога не менее 75 тысяч рублей в месяц может привести к применению данной статьи.