Золото на предпоследнем месте: самые дорогие материалы в мире

Цены на рынке материалов постоянно меняются, но актуальные данные позволяют составить топ-7 самых ценных веществ. Не все из них доступны для покупки на биржах, однако их цены за грамм впечатляют.
Рейтинг начинается с палладия, занимающего седьмое место. Этот благородный металл из платиновой группы нацелен в основном на промышленное применение, особенно в качестве катализатора.
На шестом месте идет золото, широко используемое в ювелирном деле и промышленности.
Иридий занимает пятое место благодаря своей прочности и устойчивости к кислотам.
Родий занимает четвертую строчку за счет своих каталитических свойств и применения в высокотемпературной технике.
Плутоний, занимающий третье место, используется в атомной энергетике.
Второе место достается тритию — радиоактивному изотопу водорода, применяемому в различных областях, включая автономные источники света.
Лидером рейтинга является калифорний-252, чья цена за грамм достигает десятки миллионов долларов благодаря его непревзойденным свойствам в медицине и научных исследованиях.
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