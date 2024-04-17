Золото на предпоследнем месте: самые дорогие материалы в мире

Названы самые дорогие металлы

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на рынке материалов постоянно меняются, но актуальные данные позволяют составить топ-7 самых ценных веществ. Не все из них доступны для покупки на биржах, однако их цены за грамм впечатляют.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Рейтинг начинается с палладия, занимающего седьмое место. Этот благородный металл из платиновой группы нацелен в основном на промышленное применение, особенно в качестве катализатора.

На шестом месте идет золото, широко используемое в ювелирном деле и промышленности.

Иридий занимает пятое место благодаря своей прочности и устойчивости к кислотам.

Родий занимает четвертую строчку за счет своих каталитических свойств и применения в высокотемпературной технике.

Плутоний, занимающий третье место, используется в атомной энергетике.

Второе место достается тритию — радиоактивному изотопу водорода, применяемому в различных областях, включая автономные источники света.

Лидером рейтинга является калифорний-252, чья цена за грамм достигает десятки миллионов долларов благодаря его непревзойденным свойствам в медицине и научных исследованиях.