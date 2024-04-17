Какие выплаты могут получить неработающие пенсионеры в 2024 году

Какие выплаты ожидают неработающих пенсионеров в 2024 году?

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России неработающие граждане в пенсионном возрасте могут рассчитывать на различные виды финансовой поддержки от государства.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Обзор федеральных и региональных выплат и пособий, полагающихся неработающим пенсионерам, поможет разобраться в этой сложной системе.

Страховая пенсия в 2024 году предоставляется лицам, достигшим 58-летнего возраста для женщин и 63-летнего для мужчин. Это основная месячная выплата, обеспечивающая финансовые потребности пенсионеров с трудовым стажем не менее 15 лет. Для начисления страховой пенсии важен индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который на 2024 года равен 28,2. Обращение за информацией о трудовом стаже и размере ИПК можно осуществить через Госуслуги.

Пересчет пенсии после 80 лет предполагает удвоение фиксированной выплаты пенсии, не требует дополнительных заявлений и составляет 8 134,88 рубля в 2024 году.

Какие социальные выплаты должны получать пенсионеры?

Пенсия по старости: её получают все, кто достиг 63 (мужчины) и 58 (женщины) лет, — это актуально на 2024 год.

Социальная пенсия: выплачивается пенсионерам без достаточного трудового стажа после 65 и 70 лет. Этот вид дохода ниже прожиточного минимума.

Федеральная или региональная доплата к пенсии: установлена пенсионерам, у которых пенсия меньше прожиточного минимума.

Компенсация НСУ (набора социальных услуг): положена тем, кто относится к льготной категории и может пользоваться этими услугами, но отказывается от них в пользу денежной выплаты.

