Какие выплаты могут получить неработающие пенсионеры в 2024 году

В России неработающие граждане в пенсионном возрасте могут рассчитывать на различные виды финансовой поддержки от государства.
Обзор федеральных и региональных выплат и пособий, полагающихся неработающим пенсионерам, поможет разобраться в этой сложной системе.
Страховая пенсия в 2024 году предоставляется лицам, достигшим 58-летнего возраста для женщин и 63-летнего для мужчин. Это основная месячная выплата, обеспечивающая финансовые потребности пенсионеров с трудовым стажем не менее 15 лет. Для начисления страховой пенсии важен индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который на 2024 года равен 28,2. Обращение за информацией о трудовом стаже и размере ИПК можно осуществить через Госуслуги.
Пересчет пенсии после 80 лет предполагает удвоение фиксированной выплаты пенсии, не требует дополнительных заявлений и составляет 8 134,88 рубля в 2024 году.
Какие социальные выплаты должны получать пенсионеры?
Пенсия по старости: её получают все, кто достиг 63 (мужчины) и 58 (женщины) лет, — это актуально на 2024 год.
Социальная пенсия: выплачивается пенсионерам без достаточного трудового стажа после 65 и 70 лет. Этот вид дохода ниже прожиточного минимума.
Федеральная или региональная доплата к пенсии: установлена пенсионерам, у которых пенсия меньше прожиточного минимума.
Компенсация НСУ (набора социальных услуг): положена тем, кто относится к льготной категории и может пользоваться этими услугами, но отказывается от них в пользу денежной выплаты.
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